«الأرصاد»: الحرارة الحالية أعلى من المعدلات الطبيعية بـ9 درجات

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إنّ درجات الحرارة اليوم الخميس أعلى من الأمس بنحو درجتين، كما أنها أعلى من المعدلات الطبيعية بنحو 9 درجات، مشيرةً إلى أن الأجواء في فترة النهار، فيها زيادة لفترات سطوع أشعة الشمس، والطقس شديد الحرارة على أنحاء الجمهورية كافة.

وأضاغت غانم في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي: «خلال فترات الليل تتغير الكتل الهوائية، وتنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ، والفرق يصل إلى 20 درجة مئوية، ويكون الطقس لطيفا على المناطق الشمالية في البلاد ومعتدلا على المناطق الجنوبية مثل جنوب الصعيد وجنوب سيناء».

نشاط للرياح على بعض المناطق

وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم سيشهد نشاطا للرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومحافظات غرب البلاد مثل مطروح وجنوب الصعيد، وقد يكون مثيرا لبعض الرمال والأتربة على بعض المناطق المكشوفة، مع بقاء بعض الأتربة العالقة في محافظات السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء وبعض المناطق من شمال الصعيد.

آخر يوم في ارتفاعات درجات الحرارة

ولفتت، إلى أن اليوم سيكون آخر أيام ارتفاعات درجات الحرارة، وبداية من الغد ستشهد البلاد انخفاضا ملحوظا وواضحا في درجات الحرارة على أغلب مناطق الجمهورية، مثل السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وتعود البلاد إلى الأجواء الربيعية، على أن يكون هذا الانخفاض في فترتي الليل والنهار، ستشهد البلاد أيضا أجواءً ربيعية في الأسبوع المقبل.