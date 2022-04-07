الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي الإعلان 10.. من أكثر عمليات البحث التي يشهدها محرك البحث العالمي «جوجل»، بصفة مستمرة، تزامنا مع بحث عدد كبير من حاجزي شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان العاشر، عن موعد استلام الوحدات السكنية المطروحة، للعملاء الفائزين بها.

أتاح صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، إمكانية الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي، من خلال زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي للصندوق، واتباع عدد من الخطوات.

وخلال السطور التالية، تستعرض «الوطن»، رابط وخطوات الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي الإعلان 10، وفقا لبيانات سابقة لوزارة الإسكان والمرافق، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي

يمكن لحاجزي شقق الإسكان الاستعلام عن محالة طلب الحجز، من خلال زيارة رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي، عن طريق الدخول عبر الموقع الرسمي على شبكة الإنترنت لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والذي يمكن الوصول إليه من خلال الضغط على هذا الرابط.

خطوات الاستعلام عن شقق الإسكان بالرقم القومي الإعلان 10

1 - زيارة الموقع الرسمي الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

2 - تظهر للعميل الصفحة الرئيسية الخاصة بموقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

3 - الضغط على أيقونة «الاستعلام عن حالة الطلب».

4 - ستظهر لك بعدها الصفحة الخاصة بالاستعلام عن حالة طلب شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان 10.

5 - كتابة كافة البيانات المطلوبة بداية من كتابة الرقم القومي وهو ما يتكون من عدد 14 رقما.

6 - كتابة الرقم السري المتعلق بالحساب على موقع صندوق الإسكان الاجتماعي.

7 - إدخال كافة البيانات المطلوبة في هذه الخطوة.

8 - الضغط على أيقونة «تسجيل الدخول».

9 - ستظهر لك حالة الطلب الخاصة بشقق الإسكان الاجتماعي الإعلان 10.