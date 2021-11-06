موعد تسليم شقق الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعي.. 16 ألف وحدة جاهزة

يبحث الكثير عن الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعي، خلال هذه الأيام، لمعرفة التفاصيل الكاملة له، خاصة ميعاد تسليم شقق الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعي، من أكثر عمليات البحث التي يشهدها محرك البحث العالمي «جوجل»، بشكل مستمر، حيث يبحث عدد كبير من حاجزي الإعلان العاشر، عن ميعاد تسليم شقق الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعي.

ويتضمن «الإعلان العاشر»، عددًا كبيرًا من الوحدات السكنية، بمساحات وأسعار مختلفة، للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل، داخل المدن الجديدة، وهو أحد الإعلانات التي تطرحها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، من حين لآخر، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن توفير وحدة سكنية لكل مواطن مصري، لتحقيق رغبته في امتلاك مسكن خاص به.

شقق الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعي

ويبلغ إجمالي الوحدات الجاهزة للتسليم، ضمن الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعي، نحو 19620 وحدة سكنية، كاملة التشطيب.

وذلك داخل عدد من المدن، وهي: «السادات – العاشر من رمضان – بدر – الغردقة – المحولين من التاسع للعاشر بـ6 أكتوبر»، حيث تمّ تخصيص 452 وحدة سكنية للمتقدمين بالإعلان العاشر بمدينة السادات، و 525 وحدة بمدينة العاشر من رمضان قبل موعدها بـ6 أشهر.

أما عدد المتقدمين بالإعلان العاشر بمدن «السادات – العاشر من رمضان – بدر – الغردقة» والمحولين من الإعلان التاسع بشروط الإعلان العاشر بمدينة 6 أكتوبر بلغ عدهم نحو 97040 متقدم للحجز.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، ميعاد تسليم شقق الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعي، وفقا لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

موعد تسليم شقق الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعي

أما عن موعد تسليم شقق الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعي، فهو ووفقًا لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، انتهى الصندوق من فرز جميع الأوراق الخاصة بالمتقدمين، ويتم ّحاليًا الإعداد النهائي لبدء عمليات الاستعلام الخاصة بالمقبول أوراقهم.

ومن المرتقب أن يتمّ الإعلان عن ميعاد تسليم شقق الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعى، خلال الفترة المقبلة.