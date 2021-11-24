لحاجزي شقق الإعلان العاشر بالإسكان.. 5 خطوات للاستعلام عن حالة الطلب

يبحث عدد كبير من حاجزي الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعي، عن موعد تسليم الشقق، الأمر الذي يجعل هذا الإعلان أحد أكثر ما يشغل أذهان المواطنين خلال هذه الأيام، ويظهر ذلك في عمليات البحث بالمحرك العالمي «جوجل».

ويضم الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعي، عدد كبير من الوحدات السكنية، بمساحات وأسعار مختلفة، للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل، داخل مدن: «السادات – العاشر من رمضان – بدر – الغردقة – المحولين من التاسع للعاشر بـ6 أكتوبر».

وتم تخصيص 452 وحدة سكنية للمتقدمين بالإعلان العاشر بمدينة السادات، و525 وحدة بمدينة العاشر من رمضان قبل موعدها بـ6 أشهر، كما تم تجهيز 5 آلاف وحدة سكنية بمدينة العاشر من رمضان، و4440 وحدة سكنية بمدينة السادات، و3500 وحدة سكنية بمدينة بدر، و1680 وحدة بمدينة الغردقة، و5 آلاف وحدة سكنية بمدينة 6 أكتوبر للمحولين من الإعلان التاسع بشروط الإعلان العاشر.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، خطوات الاستعلام عن شقق الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعي، وفقًا لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

خطوات الاستعلام عن شقق الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعي

أولًا: الدخول على رابط الاستعلام عن شقق الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعي، من خلال هذا الرابط.

ثانيًا: الدخول على الخانة الخاصة بالاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي.

ثالثًا: كتابة الرقم القومي الخاص بالعميل المكون من 14 رقمًا لطلب الاستعلام عن الشقة.

رابعًا: إدخال كل البيانات المطلوبة.

خامسًا: الضغط على خانة الاستعلام عن شقق الإسكان الإعلان العاشر، والضغط على زر تسجيل الدخول.

شقق الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعي

ووفقًا لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، فإنه تم الانتهاء من فرز جميع الأوراق الخاصة بالمتقدمين، ويتم حاليًا الإعداد النهائي لبدء عمليات الاستعلام الخاصة بالمقبول أوراقهم.