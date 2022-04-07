أعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني، في محافظتي القاهرة والجيزة، تفاصيل امتحانات الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2022، موضحة أن الامتحانات سبتدأ خلال شهر مايو المقبل، وتعقد ورقيا في المدارس في لجان مؤمنة ومراعية الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا المستجد، مشددة على الطلاب بضرورة الاستعداد الجيد للامتحانات والاستفادة من المنصات التعليمية التي وفرتها وزارة التربية والتعليم.

امتحانات الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2022

قال أشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، إن امتحانات الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2022 تبدأ يوم الأحد الموافق 8 مايو المقبل بمادة اللغة العربية لمدة ساعتين ونصف، وامتحان التربية الدينية لمدة ساعة ونصف، موضحاً أن الامتحانات تعقد ورقيا في لجان مطبقة لجميع الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة كورونا.

موعد امتحانات الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2022 ينتهي 12 مايو

وأضاف «سلومة» في بيان له، أن امتحانات الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2022 تنتهي يوم الخميس الموافق 12 مايو المقبل، امتحان مادة اللغة الأجنبية والعلوم لمدة ساعة ونصف، مؤكدا أنه يجرى حاليا الاستعداد الجيد للامتحانات بالتنسيق الكامل مع جميع الإدارات التعليمية والمدارس.

وتابع أشرف سلومة، أنه بالتزامن مع تحديد موعد امتحانات الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2022، تقرر عقد الامتحانات «يوم ويوم» إذ يتاح فرصة للطلاب لمراجعة المقرر الدراسي، مشددا على الطلاب بضرورة الاستعداد الجيد للامتحانات والاستفادة من المنصات التعليمية التي وفرتها وزارة التربية والتعليم والقنوات التعليمية مثل قناة مدرستنا.

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أن موعد امتحانات الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2022، سيبدأ وفق الخريطة الزمنية للدراسة التي حددها الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، موضحة أنها ستبدأ ضمن مراحل النقل بالابتدائي والإعدادي للعام الدراسي الجاري 2021-2022 7 مايو المقبل.

وأضافت المديرية، أنه سيجرى إعلان تفاصيل جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2022 قريبا بعد الانتهاء من إعداده مباشرة، موضحة أن الامتحانات ستعقد ورقيا في المدارس.

امتحانات الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2022 بالجيزة

- 8 مايو المقبل امتحان مادة اللغة العربية لمدة ساعتين ونصف وامتحان التربية الدينية.

- 10 مايو المقبل امتحان مادة الرياضيات والدراسات الاجتماعية.

- 12 مايو المقبل امتحان مادة اللغة الأجنبية والعلوم.