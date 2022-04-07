مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 6 بطولة خالد النبوي.. بليغ يقابل ماجي

تطور كبير في الأحداث يعرضه ملخص مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 6 بطولة خالد النبوي، إذ شهدت الحلقة العديد من الأمور التي تشير إلى أن الحلقات القادمة ستشهد العديد من المفاجآت ضمن أحداث المسلسل الذي يعيد اسم السيناريست الكبير أسامة أنور عكاشة إلى الشاشة بعد حوالي 12 سنة من رحيله عن عالمنا، باعتبار العمل من تأليفه.

ملخص مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 6

ملخص مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 6 بطولة خالد النبوي الذي يجسد فيه دور بليغ أبو الهنا شهد الكثير من الأحداث، بداية من حديث فريدة التي تلعب دورها الفنانة هنا شيحا مع والدتها ووعدها لها بأن تنسى بليغ وتبتعد عنه وتهتم بحياتها جيدا.

وتصاعدت الأحداث ضمن ملخص مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 6 بعد أن فوجئت شريفة زوجة فطين أبو الهنا بزوجة عبدالعزيز تطلب يدها لزوجها بعد أن رفضت ابنتها أن تتزوج ابن عبدالله، وعندما تحدثت شريفة مع ابنها طارق في الأمر على سبيل السخرية فوجئت من رد فعله وحدثت مشادة كلامية بينهما.

صفحة جديدة بين طارق وولاء أبو الهنا

ومن أبرز الأحداث التي شهدها مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 6 بطولة خالد النبوي، بدء عودة العلاقة بين طارق أبو الهخنا وابنة عمه ولاء إلى ما كانت عليه عندما كانا طفلان، وذلك بعد أن ذهب كلاهما لزيارة بليغ وطلب بليغ من طارق أن يأخذ ولاء ويوصلها إلى منزلها، وفي الطريق تحدثا سويا واستعادا بعض الذكريات التي أضاءت داخلهما استطلطافا متبادلا بعد أن كانا لا يحبان بعضهما.

بليغ يقابل ماجي مرة أخرى

آخر أحداث الحلقة 6 من مسلسل راجعين يا هوى كان لقاء بين الدكتورة ماجي التي تلعب دورها الفنانة نور، وبليغ أبو الهنا الذي يلعب دوره خالد النبوي، وخلال هذا اللقاء يتلقى بليغ مكالمة من صديقه بازار يخبره أن من تهجم عليه في منزله وضربه وأدخله المستشفى موظف يعمل في شركة مدحت ابن شقيقه أمين.