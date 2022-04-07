خالد النبوي يعرف من تهجم عليه وضربه.. مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 6

شهدت الحلقة 6 من مسلسل راجعين يا هوى، مجموعة من الأحداث الساخنة، أبرزها أن الفنان خالد النبوي الذي يلعب دور بليغ في العمل الدرامي الذي كتبه المؤلف الراحل أسامة أنور عكاشة وقُدم من قبل على موجات الراديو، أمسك بطرف خيط مهم يرشده إلى الأشخاص الذين تهجموا عليه في منزله وضربوه وتسببوا في دخوله المستشفى.

مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 6

أبرز أحداث مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 6 وقعت في نهاية الحلقة، إذ خطط بليغ أبو الهنا الذي يلعب دوره الفنان خالد النبوي أن يقابل الدكتورة ماجي التي تلعب دورها الفنانة نور، مرة أخرى في مطعم على النيل، حيث حاول أن يصلح العلاقة معها بعد الموقف السخيف الذي وضعته فيه خطيبته السابقة فريدة.

صاحب السيارة الذي هاجم خالد النبوي في منزله

عند خروج خالد النبوي من منزله للذهاب للقاء ماجي، استدعاه جاره الحلاق الذي يملك كاميرات مراقبة كشفت عن السيارة التي جاء بها الملثمون الذين هاجموا بليغ أبو الهنا، ومن هنا عرف أرقام السيارة، وأعطاها لصديقه بازار الذي كشف عليها واتصل ببليغ أثناء وجوده مع ماجي، حيث أخبره أن صاحب السيارة الذي تهجم عليه في منزله هو موظف يعمل في شركة مدحت ابن أخيه أمين أبو الهنا.