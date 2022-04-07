التعليم تحدد قواعد بناء الأسئلة في امتحانات الترم الثاني: الفهم أولا

نفذت مديريات التربية والتعليم، في عدد من المحافظات، تدريبات مكثفة للمعلمين على فنيات صياغة أسئلة الامتحانات، تنفيذا لتعليمات الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، في إطار الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الثاني، المقرر أن تبدأ اعتبارا من يوم 7 مايو المقبل، ورقيا، بالنسبة لصفوف النقل، وفي لجان مطبقة للإجراءات الوقائية المشددة، لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

تدريب المعلمين على صياغة أسئلة الامتحانات

كشفت مصادر بالمديريات التعليمية، تفاصيل برنامج تدريب المعلمين، موضحة أنه تم تدريب المعلمين على قواعد بناء الأسئلة الموضوعية، التي تعتمد على فهم الطالب لمخرجات التعلم، وليس الحفظ والتلقين، والتي تشمل قواعد بناء أسلئة الإكمال، وهي أن تصاغ العبارة الناقصة في شكل مختصر، وألا تحتوى على عدد كبير من الفراغات، فضلا عن وجود دلالات تشير إلى الإجابة الصحيحة، كاستخدام صيغ التأنيث والتذكير والإفراد والجمع.

تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص

وأضافت المصادر لـ«الوطن»، أنه تم تدريب المعلمين على أن تحتوى المفردة الاختبارية على كلمة واحدة ناقصة في السؤال، وأن تكون في نهايتها، أو كلمتين يفهمهم الطالب من السياق العام للجملة، مؤكدة على ضرورة أن تتعلق الجملة المطلوب تكملتها بفكرة معينة أو مفهوم معين تم دراسته، وليس مجرد تكملة لغوية، لافته إلى أنه تم التدريب أيضا على الأسئلة التي تقيس الجانب المعرفي، من حيث أسئلة إنتاج الاستجابة، أي المقال القصير، وتنقسم إلى أسئلة الإكمال ومعرفة المصطلحات والصور والرسوم.

وأوضحت أن أسئلة اختيار الاستجابة أي الموضوعية، تنسقم إلى أسئلة الاختيار من متعدد والصواب والخطأ والمزاوجة والترتيب، مؤكدة أن هذه التدريبات تساعد المعلمين على تحقيق الوزن النسبي في وضع أسئلة امتحانات الفصل الدراسي الثاني، فضلا عن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، بأسئلة تعتمد على الفهم وتقيس مستويات مختلفة من الطلاب.