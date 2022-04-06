بدء أعمال تجميل ورفع كفاءة أسوار 23 مدرسة في نطاق مدينة سوهاج

بدأت مديرية التربية والتعليم بسوهاج، بالتعاون مع محافظة سوهاج، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، في أعمال تجميل ورفع كفاءة أسوار 23 مدرسة بنطاق مدينة سوهاج، وذلك في إطار استكمال فعاليات مبادرة «علشان يكمل جمالها»، التي أطلقها اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، لتجميل ورفع كفاءة أسوار وواجهات المباني الحكومية بنطاق المحافظة.

بدء الأعمال بمدرسة الزخرفية العسكرية

وأوضح الدكتور عربي أبو زيد وكيل وزارة التربية والتعليم، أن الأعمال تتم بإشراف من توجيه عام الصناعات الزخرفية العملي بالمديرية، لافتا إلى بدء الأعمال بمدرسة الزخرفية العسكرية بمحافظة سوهاج، والعمل في باقي المدارس بالتوازي، لتظهر بالشكل الحضاري اللائق الذي يتسق مع الجمهورية الجديدة.

المبادرة تهدف لتنفيذ روية 2030

المبادرة تأتي ضمن تنفيذا رؤية رئيس الجمهورية 2030، والتي تهدف إلى تحسين الهوية البصرية للمحافظة وظهورها بالشكل الحضاري الذي يتسق مع الجمهورية الجديدة، من خلال تجميل وتأهيل واجهات ومداخل وأسوار كافة المباني الحكومية في مختلف مراكز المحافظة بداية من مركز طما شمالا ومركز البلينا جنوبا، كما تركز المبادرة على مراكز مبادرة حياة كريمة بمحافظة سوهاج.

وتشمل المبادرة تجميل وتطوير كفاءة مبنى مجلس المدينة وإعادة دهان وتجميل واجهة المبنى من حوائط ونوافذ، ورفع كفاءة الإنارة وأعمال الكهرباء، بالإضافة إلى صيانة الأرصفة والبردورات وتركيب إنترلوك للطرقات وتجميل الكباري وكذلك تشجير الميادين، وعمل مناطق تجارية أسفل كباري المحافظة.