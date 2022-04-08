مصرع 3 وإصابة ثلاثة آخرين في حوادث سير متفرقة بجنوب سيناء

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 3 آخرين في حوادث سير متفرقة بمحافظة جنوب سيناء.

تلقى اللواء شريف رؤوف، مدير أمن جنوب سيناء، بلاغين منفصلين بوقوع حادثي سير متفرقين، البلاغ الأول تلقاه مدير الأمن من قسم شرطة شرم الشيخ يفيد انقلاب سيارة نقل تحمل ارقام وحروف «9456 أ .د .و» على الطريق الدائري بشرم الشيخ، الحادث أسفر عن مصرع اثنين هما، حسن غالي حسين رمضان، 28 سنة، من محافظة الدقهلية، محمود عبدالفتاح أحمد عبدالمطلب، 45 سنة، من محافظة الشرقية.

نقل الجثتين إلى مستشفى شرم الشيخ الدولي

انتقل إلى موقع الحادث سيارتين إسعاف، وجرى نقل الجثتين إلى مستشفى شرم الشيخ الدولي، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة، التي صرحت بدفن الجثتين وطلبت تقرير إدارة مرور جنوب سيناء وتفريغ كاميرات المراقبة لتحديد أسباب وقوع الحادث.

أسماء المتوفين والمصابين

البلاغ الثاني تلقاه مدير الأمن من قسم شرطة أبورديس يفيد وقوع تصادم مروع بين سيارتين ربع نقل؛ الأول تحمل أرقاما وحروف «ط. ن. م 8395»، والثانية «ه. ج. ا 4186»، عند مفارق وادي فيران الطور، أسفر الحادث عن مصرع شاب يدعى محمد علي أحمد عبدالعال، 17 سنة، من محافظة سوهاج، إصابة 3 أشخاص بإصابات مختلفة، وهم:

1- أحمد ربيع حسين، 42 سنة، وادي فيران، مصاب بكسر بالزراع الأيسر والكوع جرح قطعي بفروة الرأس 10 سم.

2- سليم سالم سليمان سليم، 47 سنة، من محافظة الإسماعيلية، مصاب بكدمات وسحجات في الجسم.

3- عبدالجبار علي أحمد، 25 سنة، مصاب باشتباه خلع بالكتف الأيمن.

جرى نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى أبو رديس المركزي تحت إشراف الدكتور محمد عبدالجواد، مدير هيئة الإسعاف المصرية فرع جنوب سيناء، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة وطلبت تحريات المباحث وتقرير إدارة مرور جنوب سيناء.