قوافل «حياة كريمة» الطبية تجوب 9 محافظات.. الكشف والعلاج مجانا

لم يغب محور الصحة عن محاور عمل «حياة كريمة»، في القرى الأكثر احتياجا على مستوى مصر، إذ تتعاون المبادرة مع الجهات المسئولة، وفي مقدمتها وزارة الصحة، بهدف تحسين مستوى الخدمة الصحية في القرى، وتقديم خدمات مجانية للأهالي، تشمل الكشف وإجراء عمليات جراحية ومنح أجهزة تعويضية.

قوافل حياة كريمة الطبية

استمر عمل مبادرة حياة كريمة بالقرى الفقيرة والمهمشة، من أجل تقديم الخدمات الصحية المختلفة، وآخرها توقيع بروتوكول تعاون مشترك مع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية للتخفيف عن كاهل المواطن المصري، بحسب ما أعلنته المبادرة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

14 قافلة طبية مجانية ضمن حياة كريمة بالمحافظات

وتقدم القوافل الطبية ضمن «حياة كريمة»، خدماتها بشكل مجاني للكشف الطبي وصرف العلاج، مع الالتزام بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا، وتغطي القوافل المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية بجميع محافظات الجمهورية.

وقالت وزارة الصحة في بيان لها، إنَّه سيجرِ إطلاق قافلتين طبيتين بمنطقتي 31 بصار مركز بلقاس محافظة الدقهلية، وكفر حكيم بحي كرداسة في محافظة الجيزة، وذلك يومي 7 و8 رمضان، بالإضافة إلى 7 قوافل طبية أخرى يومي 8 و9 رمضان في مناطق كوم أبو خلاد مركز ناصر محافظة بني سويف، فضلا عن وحدة المستعمرة الصحية بمركز القصير محافظة البحر الأحمر، وكفر منصور مركز كفر شكر محافظة القليوبية، والخبي بمركز قلين محافظة كفر الشيخ، والمعصرة بمركز الفتح محافظة أسيوط، إلى جانب منطقة اللواء صبيح -علي بن أبي طالب بمركز الفرافرة محافظة الوادي الجديد، وسعداوي مركز أطسا محافظة الفيوم.

العلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحي

وذكرت وزارة الصحة أنَّه يتمّ توقيع الكشف الطبي على المواطنين والعلاج ضمن القوافل الطبية بالمجان، منوهة إلى أنَّه في حالة استدعاء الحالات لإجراء العمليات الجراحية، تحول من قبل أطباء القوافل إلى أقرب المستشفيات لاستصدار قرارات من المجالس الطبية وإجراء الجراحات اللازمة والعلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحي، على أن تضم القوافل تخصصات: «نساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، الباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، وخدمات الأشعة والتحاليل»، ضمن خطة الوزارة لتوعية المواطنين وفحصهم للكشف عن الأمراض المزمنة.