أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة، مواقيت الصلاة وموعد أذان فجر اليوم الجمعة 7 رمضان في محافظة السويس، وهو الموعد الذي يبحث عنه المسلمون الصائمون خلال شهر رمضان المبارك؛ للامتناع عن الطعام والشراب وكل ما يبطل الصيام من المفطرات التي حددها الشرع.

مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر اليوم الجمعة 7 رمضان في محافظة السويس

وقال البيان الصادر عن الهيئة المصرية العامة للمساحة، إن مواقيت الصلاة وموعد أذان فجر اليوم الجمعة 7 رمضان في محافظة السويس يأتي في تمام الساعة 4:02 صباحاً، وهو الموعد المحدد لامتناع المسلين الصائمين عن تناول الطعام أو الشراب أو الاقتراب من أي مفطرات من شأنها إفساد وإبطال الصوم، فيما يأتي موعد الإمساك في تمام الساعة 3:47.

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 7 رمضان في محافظة السويس

وبالنسبة لـ مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في محافظة السويس جاءت كالتالي: أذان الفجر اليوم الجمعة 7 رمضان في تمام الساعة 4:02، أما الشروق فموعده 5:31 دقيقة صباحاً، فيما يأتي موعد أذان الظهر في تمام الساعة 11:52 صباحاً، وأذان العصر يحين عند 3:25 مساءً، أما أذان المغرب فيحين عند الساعة 6:13 مساءً، وصلاة العشاء تحين فى تمام 7:32م.