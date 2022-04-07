وزير التعليم يوافق علي إطلاق المنصة الإلكترونية لتدريب المعلمين

الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، وافق على إطلاق منصة التدريب والتطوير المهني الإلكترونية، وهي منصة رسمية معتمدة من الوزارة، هدفها تدريب المعلمين، وشددت الوزارة في خطابها المرسل للمديريات التعليمية بكل المحافظات، على التنبيه على معلمي الصفوف الأولى بحضور التدريبات التي ستبدا من يوم 10 أبريل وحتي 14 من الشهر نفسه.

وأكدت الوزارة إقامة محاضرة تعريفية بالمنصة يوم الأحد المقبل، على أن يتم موافاة الوزارة من إدارة التدريب بحضور المعلمين وفقًا لتوزيعهم في المدرسة مع إيضاح عدد الحضور وفقًا لعدد المحاضرات.

وقالت وزارة التربية والتعليم، في الخطاب المرسل للمديريات: «يبدأ تدريب معلمي العلوم والرياضيات واللغة العربية من الساعة الرابعة إلى الخامسة بالنسبة للفترة الصباحية، ومن الساعة التاسعة إلي العاشرة للفترة المسائية».

خطوات الدخول على المنصة الإلكترونية لتدريب المعلمين

وحددت الوزارة، خطوات وطريقة الدخول على المنصة الإلكترونية كالتالي:

- تفعيل البريد الالكتروني الموحد لكل معلم مستهدف.

- ينسق رئيس قسم التدريب بالإدارة التعليمية مع رئيس قسم الاحصاء بالإدارة باستلام كشوف المستهدفين للتدريب من خلال قاعدة البيانات، وذلك بالتنسيق مع مسئول وحدة المعلومات بالمدرسة، والأسماء متاحة بالمدارس وفقاً لما تم تسجيله بالمدارس على التطبيق الالكتروني الخاص بالخطة الدراسية.

طرق الدخول للمنصة الإلكتورنية لتدريب المعلمين

- كتابة رابط المنصة من خلال متصفح كروم.

- النقر على زر تسجيل الدخول.

- كتابة البريد الموحد للمعلم وكلمة المرور.

- فتح الدورة التدريبية بالنقر على اسم الدورة.

- النقر على محاضرة البث المباشر.

- تحميل برنامج TEAMS علي جهازك حيث تدار الجلسة من هذا البرنامج.

- النقر على الانضمام الآن للمشاركة بالمحاضرة.