عاجل.. مقتل 30 شخصا وإصابة 100 آخرين في قصف محطة قطارات شرق أوكرانيا

أعلنت السلطات الأوكرانية، مقتل 30 شخصا وجرح 100 آخرين في قصف روسي على محطة قطارات في مدينة كراماتورسك شرق البلاد، وفقا لما نشرته شبكة «سكاي نيوز» في خبر عاجل منذ قليل.

القوات الروسية تنسحب بالكامل من مناطق الشمال

وفي السياق، أكدت المخابرات العسكرية البريطانية، على أن القوات التابعة للجيش الروسي انسحبت بالكامل من مناطق الشمال باتجاه بيلاروسيا وروسيا، بحسب قناة «العربية».

ومن جانبها، أوضحت وزارة الدفاع الأوكرانية، أن القوات الروسية تلك ستنقل تقريبا إلى شرق أوكرانيا، وذلك للقتال في إقليم دونباس، وأن عملية إعادة الانتشار في الشمال ستستغرق أسبوعا على الأقل، مشيرة إلى أن الجيش الروسي تقدم جنوبا نحو مدينة إيزيوم.