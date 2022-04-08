«مياه أسيوط» تواصل خطتها التوعوية بمركز صدفا خلال شهر رمضان

تواصل شركة مياه أسيوط والوادي الجديد خطتها التوعوية بمركز صدفا خلال شهر رمضان لتوعية المواطنين بدورهم في الحفاظ على المياه وترشيد استهلاكها ونشر الوعي البيئي، لتعزيز سلوك الترشيد والاقتصاد في استخدام المياه والإدارة السليمة للموارد المائية في ظل ارتفاع الاحتياجات المائية.

حملات توعوية تجوب مراكز المحافظة

أوضح اللواء أركان حرب المهندس هشام درة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة أن الفريق التوعوي يجوب مراكز محافظة أسيوط وينظم الحملات التوعوية، التي تهدف إلى الارتقاء بالمستوي الثقافي للمواطنين نحو المياه وترشيد استهلاكها وتقليل المياه المهدرة للحفاظ على أهم موارد الحياة امتثالا للخطة التوعوية المعلنة بالشركة والتي تأتي في إطار الدور الفعال لكافة الشركات التابعة والفكر التوعوي الذي تحمله الشركة القابضة للمياه.

أنشطة توعوية مختلفة

نفذ الفريق التوعوي أنشطة توعوية مختلفة لتشمل جميع فئات المجتمع بمركز صدفا حرصا علي الموارد المائية وتحقيقا لأسلوب الترشيد الذي نصت عليه الأديان السماوية وذلك بتنفيذ حملات «طرق الأبواب» للتواصل مع ربات البيوت وإكسابهن المبادئ والأسس الأولية للسباكة والتي تمكنهن من إصلاح الأعطال المنزلية البسيطة حفاظا على كمية المياه المهدرة في حالة وجود أعطال، كما وزع الفريق التوعوي بعض المنشورات والمطويات التوعوية التي تحمل عدد من الرسائل الإرشادية الهادفة إلى عدم الاستهلاك الجائر للمياه واستخدمها الاستخدام الأمثل.

لقاء بالمواطنين أثناء الحملة

كما التقي الفريق التوعوي بالمواطنين بالشوارع وحادثهم بضرورة الحفاظ على المياه، وإجراء استطلاع لآرائهم حول الخدمة المقدمة في قطاعي المياه والصرف الصحي والرد على استفساراتهم حول الإجراءات المتبعة للحصول على مختلف الخدمات المقدمة وإزالة أي معوقات تحول دون تحقيق خدمة متميزة مستدامة في كافة الأرجاء، لافتا إلى أنه يمكن للمواطنين التواصل والاستعلام عن أي استفسار أو تقديم أي شكوى تتعلق بالمستوى الخدمي لقطاعي مياه الشرب والصرف الصحي من خلال التواصل عبر الخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي، الذي يعمل علي مدار الساعة بالتعامل الفوري مع شكاوي المواطنين أو الاتصال عبر الهاتف المحمول على رقم 01280733990 والواتساب علي الرقم 01206179891 او عبر الصفحة الرسمية للشركة أو موقعها الرسمي.

ضرورة الحفاظ على البنية التحتية للشبكات

ناشد فريق التوعية والمشاركة المجتمعية السادة المواطنين بضرورة الحفاظ على المياه باعتبارها واجب وطني ومسؤولية كبيرة تقع على عاتق الجميع، وتوعيتهم بضرورة الحفاظ على البنية التحتية لشبكات المياه والصرف الصحي لتقليل كمية المياه المهدرة أثناء أعمال الصيانة، والحد من الإسراف في المياه داخل المنازل، والاهتمام بعمليات الصيانة الداخلية البسيطة لتلاشي وجود تسريب قطرات الماء.