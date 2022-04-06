أماكن قطع مياه الشرب بالمنصورة 6 ساعات بسبب أعمال الصيانة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، عن قطع مياه الشرب عن بعض مناطق غرب المنصورة لمدة 6 ساعات اليوم الأربعاء، لاستكمال أعمال الربط لخطوط المياه الجديدة بغرب المنصورة، حيث سيتم العمل على ربط خط قطر 12 بوصة اسبستوس بشارع عبد السلام عارف، وكذلك خط قطر 10 بوصات بلاستيك بشارع الترعة.

قطع مياه الشرب سيستمر لمدة 6 ساعات

وأكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، ‏في بيان صحفي، أن قطع مياه الشرب سيستمر لمدة 6 ساعات، وذلك اليوم الأربعاء الموافق 2022/4/6، بداية من الساعة 9 مساءً وحتى الساعة 3 من صباح غدٍ الخميس الموافق 7/4/2022.

أماكن قطع المياه في المنصورة اليوم

وأوضحت الشركة أن الأعمال ستستدعي قطع المياه بنطاق حي غرب المنصورة عن المناطق التالية: «ميدان الساعة حتى شارع سامية الجمل، وأول شارع الترعة من عبد السلام عارف حتى ميدان الأديب».

وأهابت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، بالمواطنين قاطني المناطق المتأثرة بانقطاع مياه الشرب‏ والمصالح الحكومية، والوحدات المحلية والهيئات والمستشفيات، والمخابز، ‏والشركات ومديريات الخدمات والمستشفيات والمخابز الواقعة بنطاق جميع المناطق ‏المشار ‏إليها، ‏بضرورة العمل لاتخاذ التدابير اللازمة وبتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة ‏الانقطاع.‏

من جهة أخرى، تابع المهندس خالد حسين نصر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، وعدد من قيادات الشركة، أعمال ربط خط طرد محطة رفع صرف صحي شرق المنصورة قطر 700 مم بولي إيثيلين بـ P.V.C.، بشارع عبد السلام عارف بغرب المنصورة؛ حيث انتهت أعمال الربط وتم الردم، تمهيدًا لرصف الشارع.