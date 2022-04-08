فيديو متداول يكشف إعدام جنود روس بالرصاص في أوكرانيا

تداول على نطاق واسع خلال الساعات الماضية فيديو تظر فيه عملية إعدام جنود روس بالرصاص سقطوا أسرى في أوكرانيا، الواقعة التي تنطبق عليها معايير جرائم الحرب، وهي ذاتها الاتهامات التي تواجهها موسكو، لكن دبلوماسي روسي أكد على أنه سيتم التحقق في الواقعة، لافتا إلى أنه يتم توجيه تحذيرات إلى الجنود الأوكرانيين بضبط النفس وعدم الانجرار إلى مثل هذه الأعمال.

ويأتي تداول الفيديو في وقت توجه اتهامات كبيرة لموسكو بارتكاب جرائم حرب خصوصا في منطقة بوتشا، ليعني الفيديو الذي إن ثبت صحته أن طرفي الحرب سيواجهون نفس الاتهامات.

نيويورك تايمز الأمريكية تؤكد صحة فيديو إعدام جنود روس بالرصاص

وأكدت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية صحة الفيديو المتداول بشأن إعادم جنود روس بالرصاص، إذ قالت إنهم سقطوا في الأسر داخل قرية غرب العاصمة الأوكرانية كييف، وهي المنطقة التي انسحبت منها القوات الروسية مؤخرا.

وذكرت الصحيفة أن الفيديو صور في منطقة قرب منطقة بوتشا التي تتهم القوات الروسية بارتكاب جرائم حرب فيها، والتي على إثرها تم التصويت في الأمم المتحدة على تعليق عضوية موسكو بمجلس حقوق الإنسان.

وتنفي روسيا بشكل قاطع ارتكاب أية انتهاكات بحق المدنيين في أوكرانيا، إذ أكدت أن ما جرى في بوتشا مجرد فبركات، وكانت من قبل أكدت أن العملية العسكرية الروسية وضعت خطتها على نحو يحمي المدنيين.

سفير أوكرانيا في بريطانيا: سيتم التحقيق في فيديو إعدام الجنود الروس

وسُئل سفير أوكرانيا في المملكة المتحدة فاديم بريستايكو على التليفزيون البريطاني عن تقارير عن جرائم حرب محتملة ترتكبها القوات الأوكرانية، مشيرًا على وجه التحديد إلى فيديو إعدام الجنود الروس، وفق ما نقلت صحيفة جارديان البريطانية.

وقال السفير الأوكراني: «نحن نوضح هذا بكل وضوح لجميع جنودنا أن هناك بعض الحدود، بأنهم يقاتلون كجيش وأن هناك بعض الحدود. وسيتم التحقيق في كل حادث»، وذلك ضمن تطورات الحرب الروسية الأوكرانية.

الدبلوماسي الأوكراني: هناك فارق بين الواقعة وما يقوم به الروس

ومع ذلك، فقد حاول المسؤول الأوكراني التمييز بين الادعاءات الموجهة ضد القوات الروسية وتلك الموجهة ضد الجيش الأوكراني، إذ قال إن هناك ملاحظة منفصلة، نحن نتحدث عن مدنيين، والروس يقتلون ويغتصبون مدنيينا فقط.

وأضاف: «هناك اختلافات. كلنا نكره الحرب كما هي، حيث يقتل الناس بعضهم البعض، لكن هناك فرق، عندما تقتل وتطلق النار على عناصر من جيش وأنت تقاتل، وعندما تقتل مدنيين أبرياء».