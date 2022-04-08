تنفيذ 87458 حكما قضائيا متنوعا على مستوى الجمهورية خلال 24 ساعة

في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.. فقد وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء

- ضبط 167 قطعة سلاح ناري، بحوزة 143متهما، وذلك على النحو التالي:

- 18 بندقية آلية.

- بندقية رصاص.

- 21 بندقية خرطوش.

- 7 طبنجات.

- 120 فرد محلي.

- 301 طلقة مختلفة الأعيرة.

- 25 خزينة متنوعة.

- ضبط ورشة لإصلاح وتعديل الأسلحة النارية.

- 165 قطعة سلاح أبيض.

في مجال تنفيذ الأحكام

- تنفيذ 87458 حكما قضائيا متنوعا، وذلك على النحو التالي:

- 362 حكم جناية.

- 25920 حكم حبس جزئي.

- 4252 حكم حبس مستأنف.

- 43531 حكم غرامة.

- 13393 مخالفة.

في مجال ضبط التشكيلات العصابية

- ضبط تشكيل عصابي، ضم 4 متهمين، ارتكبوا 11 حادث سرقة سيارات.

في مجال ضبط قضايا المخدرات

- ضبط 179 قضية مخدرات.. بإجمالي 205 متهمين ضُبط خلالها الآتي:

كمية من مخدر البانجو وزنت «63,380 كيلو جرام».

كمية من مخدر الحشيش وزنت «6,320 كيلو جرام».

كمية من مخدر الهيروين وزنت «5,398 كيلو جرام».

كمية من مخدر الشابو وزنت «1,507 جرام».

كمية من مخدر الإستروكس وزنت «795 جرام».

كمية من مخدر البودر وزنت «770 جرام».

كمية من مخدر الفودو وزنت «200 جرام».

كمية من مخدر الهيدرو وزنت «200 جرام».

كمية من مخدر الآيس وزنت «50 جرام».

عدد «9654» قرص مخدر.

في مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط «29» متهم.

في مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط «24» متهم.

في مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة: ضبط «259» دراجة نارية مخالفة.

في مجال إعادة المركبات المُبلغ بسرقتها: ضبط 4 متهمين أرشدوا عن 11 سيارة مبلغ بسرقتها.

في مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط «23596» مخالفة مرورية متنوعة.

في مجال فحص السائقين: فحص «55» من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية «11» منهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.