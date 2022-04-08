تحريات مقتل سائق بالشرقية تكشف تفاصيل صفقة سلاح غامضة

كشفت تحريات قطاع الأمن العام تفاصيل مقتل سائق في مزرعة بالشرقية، حيث تبين أن المجني عليه يعمل كوسيط فى تجارة السلاح، واتفق مع 3 أشخاص على شراء أسلحة لهم، ثم نصب لهم كمينا واستولى على أموالهم فقرروا الانتقام منه.

وتبلغ لمركز شرطة الحسينية بمديرية أمن الشرقية من إحدى المستشفيات باستقبالها سائق مقيم بدائرة المركز مُصاب بطلقات نارية وتوفـي أثناء تلقيه العلاج وبسؤال زوجته، وشقيقه يقيمان بذات الدائرة قررت الأولى بأنها حال توجهها لزوجها بالمزرعة خاصته الكائنة بدائرة المركز وجدته مُلقى بأرضية غرفة نومه مُصاباً بأعيرة نارية، فقامت بإبلاغ الثاني ولا تعلم مُحدث إصابته وبمواجهة الثاني أيد ذلك.

تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد الوزير للقطاع ومديرية أمن الشرقية أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة 3 عاطلين لأحدهم معلومات جنائية.

ضبط الجناة

تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترف أحدهم بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع الآخرين وذلك لاتفاق أحدهم مع المجنى عليه على شراء بندقية آلية، فقام باصطحاب باقي المتهمين للمجنى عليه لما يشتهر عنه بوساطته فـي تلك الأمور، وطلبوا منه شراء بندقية آلية وكمية من الذخائر، في مقابل ذلك اتفق المجنى عليه معهم على تجهيز مبلغ مالي وعقب ذلك توجهوا سوياً للقاء المجني عليه بمزرعته مُستقلين سيارة ملاكي، إلا أنهم فوجئوا بقيام المجنى عليه باعتراض طريقهم وبحوزته بندقية خرطوش وبرفقته صديقه عاطل ومقيم بذات الناحية، وإجبارهم على النزول من السيارة، واستوليا منهم على المبلغ المالي ومتعلقات شخصية و3 هواتف محمولة، وطلبا منهم مغادرة المكان.

وعلى إثر ذلك عقدوا العزم على التخلص من المجنى عليه، وأعد أحدهم دراجة نارية بدون لوحات معدنية، وبندقية خرطوش وبندقية آلية، وبتاريخ الواقعة توجهوا لمزرعة المجنى عليه، ولدى وصولهم تبادلوا إطلاق الأعيرة النارية ما أسفر عن إصابة إثنين من المتهمين وإصابة المجنى عليه التي أودت بحياته، ولاذوا بالهرب، كما أرشد المتهمين عن بندقية آلية وبندقية خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار، والدراجة النارية والسيارة المستخدمة فـى الواقعة.

باستدعاء شقيق المجنى عليه، وبمواجهته بما أسفر عنه الفحص والتحري قرر قيامه بالتخلص من البندقية الخرطوش التي كانت بحوزة شقيقه المجنى عليه وقت ارتكاب الواقعة بإلقائها بإحدى المجاري المائية بدائرة المركز وأرشد عنها وعدد من الطلقات لذات العيار.

حظيرة ماشية

كما أمكن تحديد وضبط صديق المجنى عليه، وبمواجهته أيد ما سبق، وأضاف أن المجنى عليه قام بإعطائه مبلغ مالي من متحصلات الواقعة، كما أرشد عن باقي المبلغ المتحصل عليه و 3 هواتف محمولة و حافظة نقود بداخلها بطاقة رقم قومي خاصة بالمتهمين بمكان إخفائهم بحظيرة ماشية خاصة بمنزله.