رئيس التحرير

محمود مسلم

ضبط 180 طربة حشيش مع تاجري مخدرات في السلام: قيمتها 1.2 مليون جنيه

كتب:

محمد بركات
03:28 م | الثلاثاء 05 أبريل 2022
وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

ضبطت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام وبالاشتراك مع مديرية أمن القاهرة نشاط عنصرين من العناصر الإجرامية مقيمان بدائرة مركز شرطة التل الكبير بالإسماعيلية تخصصا في الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهما متخذين من دائرة قسم شرطة أول السلام بالقاهرة مسرحاً لمزاولة نشاطهما غير المشروع.

جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على تروّيجها.

ضبط 18 كيلو جرام حشيش

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما حال استقلالهما إحدى السيارات بدائرة قسم شرطة أول السلام بالقاهرة، وبحوزتهما (180 طربة لمخدر الحشيش وزنت 18 كيلوجرامًا، ومبلغ مالي، 2 هاتف محمول) وبمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات. إذ تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة نحو مليون و260 ألف جنيه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

اقرأ المزيد:

ضبط 161 ألف وحدة زريعة بلطي محملة على سيارة بكفر الشيخ

ضبط مصنع حلويات غير مرخص وتحرير 12 محضرا ضد تجار بالفيوم

ضبط كميات من مكرونة منتهية الصلاحية قبل إعادة تعبئتها وبيعها بالبحيرة

ضبط 7 مخابز للتصرف بالدقيق المدعم في السوق السوداء بالبحيرة

ضبط 1094 قضية حجب سلع غذائية و6041 شخصًا لعدم ارتداء الكمامات

ضبط 2371 قضية تموينية خلال شهر بالجيزة.. منها أغذية فاسدة
بقلم محمد بركات