ضبط 180 طربة حشيش مع تاجري مخدرات في السلام: قيمتها 1.2 مليون جنيه

ضبطت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام وبالاشتراك مع مديرية أمن القاهرة نشاط عنصرين من العناصر الإجرامية مقيمان بدائرة مركز شرطة التل الكبير بالإسماعيلية تخصصا في الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهما متخذين من دائرة قسم شرطة أول السلام بالقاهرة مسرحاً لمزاولة نشاطهما غير المشروع.

جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على تروّيجها.

ضبط 18 كيلو جرام حشيش

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما حال استقلالهما إحدى السيارات بدائرة قسم شرطة أول السلام بالقاهرة، وبحوزتهما (180 طربة لمخدر الحشيش وزنت 18 كيلوجرامًا، ومبلغ مالي، 2 هاتف محمول) وبمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات. إذ تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة نحو مليون و260 ألف جنيه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.