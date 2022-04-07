ضبط 182 قطعة سلاح ناري و180 قضية مخدرات في 24 ساعة

فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .. فقد قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (عدد 182 قطعة سلاح نارى بحوزة 147 متهم).. وذلك على النحو التالى:

(17) بندقية آلية.

(19) بندقية خرطوش.

(10) طبنجات.

(136) فرد محلى.

(280) طلقة مختلفة الأعيرة.

(20) خزينة متنوعة.

(179) قطعة سلاح أبيض.

فى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (88618) حكم قضائى متنوع ، وذلك على النحو التالى:

(370) حكم جناية.

(26120) حكم حبس جزئى.

(4332) حكم حبس مستأنف.

(45503) حكم غرامة.

(12293) مخالفة.

فى مجال ضبط التشكيلات العصابية : ضبط (2) تشكيل عصابى ضما (9) متهمين إرتكبوا (15) حادث متنوع .

فى مجال ضبط قضايا المخدرات : ضبط (180) قضية مخدرات .. بإجمالى عدد (198) متهم ضُبط خلالها الآتى:

كمية من مخدر البانجو وزنت (34٫078 كيلو جرام).

كمية من مخدر الحشيش وزنت ( 8٫540 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (4٫617 كيلو جرام).

كمية من مخدر البودر وزنت (2,073 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيدور وزنت (1,280 كيلو جرام),

كمية من مخدر الآيس وزنت ( 685 جرام).

كمية من مخدر الإستروكس وزنت (485 جرام).

كمية من مخدر الفودو وزنت (530 جرام).

كمية من مخدر الشابو وزنت (300 جرام).

عدد (703) قرص مخدر.

فى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط (31) متهم .

فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (23) متهم .

فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط (325) دراجة نارية مخالفة.

فى مجال ضبط المركبات المُبلغ بسرقتها : إعادة (6) دراجات نارية مُبلغ بسرقتها .

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (22442) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال فحص السائقين: فحص (56) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة ، وتبين إيجابية (9) منهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.