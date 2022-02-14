حبس عاطلين لاتهامهما بترويج مخدر الهيروين في القليوبية

أمرت جهات التحقيق في محافظة القليوبية، اليوم الإثنين، بحبس عاطلين 4 أيام، لاتهامهما بترويج المخدرات في مركز الخانكة، إذ تم ضبطهما وبحوزتهما سلاح ناري، وكمية من الطلقات، ومخدري الهيروين والبودر.

تحرر محضر بالواقعة وأمرت جهات التحقيق بتحريز المضبوطات وإرسالها للمعمل الجنائي وطلبت تحريات المباحث.

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معلومات سرية تقود للمتهمين

وردت معلومات سرية للمقدم محمود إسماعيل رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة تفيد بقيام شخصين، أحدهما له معلومات جنائية، ومقيمان بدائرة المركز بالإتجار في المواد المخدرة، متخذان من الخانكة مسرحا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

تم عرض المعلومات على اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما في أثناء استقلالهما دراجة نارية بدون لوحات معدنية، ملك أحدهما، وبحوزتهما بندقية آلية، وفرد محلي، وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، وكمية من مخدري الهيروين والبودر، ومبلغ مالي، وهاتفين.

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اعترافات المتهمين

بمواجهة المتهمين اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والأسلحة النارية لحماية نشاطهما الإجرامي، والمبلغ المالي من متحصلات البيع، والهاتفين للاتصال بعملائهما.

حبس سائق يتاجر في الهيروين

من ناحية أخرى، قررت محكمة جنايات بنها، حبس سائق 6 سنوات لإتجاره في مخدر الهيروين بمنطقة العبور، وغرمت المحكمة المتهم 100 ألف جنيه، إذ ضبط بحوزته 890 جرام من الهيروين بقصد الاتجار ومبلغ مالي وهاتف.