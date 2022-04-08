افتتاح 8 مساجد جديدة بتكلفة 10 ملايين و350 ألف جنيه في البحيرة

شهدت محافظة البحيرة اليوم افتتاح 8 مساجد جديدة مقامة بالجهود الذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف بمراكز، كفر الدوار- دمنهور- الدلنجات- ايتاي البارود - المحمودية - أبو المطامير، بتكلفة إجمالية بلغت 10 ملايين و350 ألف جنيه.

والمساجد هي، مسجد عزبة فليفل بايتاي البارود على مساحة 170 م، وبتكلفة مليون جنيه، مسجد منية عطية بدمنهور على مساحة 175 م وبتكلفة مليون و250 ألف جنيه، مسجد السرحاتي بقرية الحاجر بكفر الدوار بدمنهور على مساحة 205 م وبتكلفة إجمالية مليون و300 الف جنيه.

كفر الدوار

وبكفر الدوار تم افتتاح مسجد عباد الرحمن بقرية السبعين على مساحة 220 م وبتكلفة مليون و500 ألف جنيه، مسجد الزهيري البحرية بعزبة الزهيري بالمحمودية على مساحة 214 م وبتكلفة إجمالية مليون و500 ألف جنيه.

كما تم افتتاح مسجد السبكي بقرية سكران بالدلنجات على مساحة 223 م وبتكلفة إجمالية مليون و400 ألف جنيه، مسجد الخصمه القبلية بأبوالمطامير على مساحة 275 م وبتكلفة إجمالية مليون و800 ألف جنيه، ومسجد 5/3 ابيس بقرية كوم اشو بكفر الدوار، صيانة وترميم، على مساحة 250 م وبتكلفة إجمالية 600 ألف جنيه.

وتناولت خطبة الجمعة اليوم والتي جاءت تحت عنوان «الجوانب الإيمانية والأخلاقية في الصيام»، أن الله قد شرع الصيام لمقاصد سامية وحكم جليلة.