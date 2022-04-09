لو حد صورك ونشر الصور من غير ما يستأذنك.. إزاي تجيب حقك؟

يتعرض الكثير من المواطنين للمضايقات بسبب استخدام بعض الأشخاص لصور لهم دون علمهم، ونشرها رغم عدم رضاهم، مما يتسبب لهم في حالة من الخوف والغصب في نفس الوقت، وتواصلت «الوطن» مع عمرو عبد السلام المحامي بالنقض، لتوضيح عقوبة الاعتداء على الحياة الخاصة وكيفية التصرف حال استخدام بعض الصور في شكل تهديد.

إزاي تتصرف لو حد هددك؟

قال عمرو عبد السلام المحامي، إن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات كان صارما في حفظ الحياة الخاصة للمواطنين، خاصةً استخدام الصور، فلو افترضنا أن هناك شخصا حاول تهديد آخر بصورة أو فيديو أو مقطع صوتي، فيمكن حينها للشخص الذي تم تهديده أن يذهب إلى مباحث الإنترنت لتحرير محضر.

وشدد على أنه يجب أن يأخذ الشاكي معه صورة ضوئية من المحادثات أو الصور التي هُدد بها، سواء كان التهديد عبر تطبيق «فيس بوك» أو «واتس اب»، بالإضافة إلى إرفاق هذه الصور على أسطوانة «سي دي» أو فلاشة حتى تستخدم كدليل فني بيد النيابة العامة تمهيداً لتحديد جلسة ونظرها أمام القضاء.

عقوبة نشر الصور بدون إذن

وأوضح لـ«الوطن» أن تصوير أي مواطن دون إذنه ونشر صوره جريمة يعاقب عليها القانون، استنادا إلى التشريع الجديد لجرائم الإنترنت، وتصل العقوبة إلى الحبس من 6 أشهر إلى 5 سنوات وغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه، ومصادرة الأدوات أو الكاميرات المستخدمة.

واستشهد عبد السلام بحكم لمحكمة النقض، والمتضمن أن نشر صورة شخص دون إذن منه هو فعل يمثل خطأ يستحق عنه التعويض إذا سبب أضرارًا له، إذ أن الحق في الصورة الشخصية يشمل حق الشخص في أن يرفض التصوير وحقه في أن يراقب الاستغلال لصورته .