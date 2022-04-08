تفاصيل مزاد 20 أبريل لشراء سيارات أرخص من السوق

أعلنت الهيئة العامة للخدمات الحكومية، تنظيم مزاد علني لبيع سيارات ومعدات نيابات وجهات حكومية، يوم الأربعاء الموافق 20 أبريل الحالي، على أن تقام جلسة المزاد بقاعة نادي الجيزة الرياضي بشارع البحر الأعظم بالجيزة، ويجب دخول المزاد بكراسة الشروط حيث أنه لايتم الدخول من دونها.

مكان شراء كراسة شروط مزادات الهيئة العامة للخدمات الحكومية

ويتم شراء كراسة شروط مزاد الهيئة العامة للخدمات الحكومية، من مقر الهيئة بعنوان 7 شارع الدكتور محمد حامد فهمي بالدقي، بسعر 400 جنيه، وفق بوابة التعاقدات العامة التابعة لهيئة الخدمات الحكومية.

تفاصيل السيارات المتاحة في المزاد

وجاءت تفاصيل السيارات المتاحة في المزاد على النحو التالي:

يشمل المزاد سيارات «بجاج، ودايو، ومرسيدس، وميتسوبيشي، وإيسوزو، وتويوتا، وشيفورليه، ومازدا، وبيجو، ودايهاتسو، وفيات، واسكودا، وbmw، وجيب ليبرتي، ونيسان، ودايون، وسيات، ونصر، وداتسون، وهيونداى، وشاهين، وهوندا، وكويوتا، ومانيتو، وفورد، وفولكس، وبيدفورد».

ويشمل مزاد السيارات ملاكي وبيك أب وميكروباص ورأس جرار ونقل ماركات bmw، وشيفروليه، وأودي، وتويوتا، ومرسيدس، وهيونداى، وفولكس، وفورد، وجاجوار، واسكودا، وgmc، وجيب، ونيسان، وكيا، وإيسوزو، وجراند شروكي، ودايو، ودايهاتسو، وفولفو، وبيدفورد، وأوبل، وبيجو، وهمر.

واشترطت الهيئة العامة للخدمات الحكومية أن يقوم المتقدم بدفع 10 آلاف جنيه تأمين دخول المزاد، وبعدها دفع 30% فور دفع رسوم المزاد وباقي الثمن خلال 15 يومًا، على أن تكون المعاينة أساس البيع، والبطاقة الضريبية تطلب من الخاضعين لها.

كما شددت الهيئة على ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية للحاضرين في المزاد، للوقاية من فيروس كورونا.

يذكر أن الهيئة العامة للخدمات الحكومية قد أعلنت أيضا تنظيم مزاد علني لبيع سيارات جمارك مطار القاهرة وميناء سفاجا وبضائع جمارك مطار القاهرة وغمرة والملاحق الخاصة بهم، يوم الاثنين الموافق 11 أبريل الحالي، في قاعة نادي الجيزة الرياضي بشارع البحر الأعظم بالجيزة.