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عاجل.. روسيا تطرد دبلوماسيين بلغاريين وفق مبدأ التعامل بالمثل

سكاي نيوز: روسيا تطرد موظفين في السفارة البلغارية لدى موسكو

كتب:

إيمان رحيم
03:28 م | الجمعة 08 أبريل 2022
المتحدثة باسم الخارجية الروسية

المتحدثة باسم الخارجية الروسية

أفادت وكالة «سكاي نيوز» عربية في نبأ عاجل، منذ قليل، أن السلطات الروسية طردت موظفين في السفارة البلغارية لدى موسكو، وفق مبدأ التعامل بالمثل.

روسيا ترد على الحملة الأوروبية لطرد دبلوماسييها

وكانت بلغاريا قد انضمت إلى المبادرة الأوروبية لطرد الدبلوماسيين الروس، بحجة الضغط على روسيا للانسحاب من عمليتها العسكرية في أوكرانيا، حيث بلغ عدد الدبلوماسيين التي طردتهم أوروبا منذ بدء تلك العملية إلى ما يقرب من 400 مبعوث، وهو الأمر الذي أغضب روسيا، التي وصفت تلك التصرفات بالحرب السياسية والإعلامية الأوروبية، وفقًا لما ورد في بيان الخارجية الروسية.

وشنت روسيا العملية العسكرية على أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير الماضي، للدفاع عن حدودها وأمنها القومي.

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