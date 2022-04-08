سلوفاكيا تتحدى موسكو وتؤكد تقديم منظومة «إس-300» الصاروخية إلى كييف

أعلنت السلطات السوفاكية عن تزويدها لأوكرانيا بمنظومة «إس-300»، الصاروخية، زاعمة أن ذلك سيساعد على إنقاذ أكبر عدد ممكن من المدنيين الأوكرانيين، خلال الحرب الروسية الأوكرانية، وفقا لما نشرته «روسيا اليوم».

سلوفاكيا تمد كييف بمنظومة صاروخية

وقال رئيس الوزراء السلوفاكي إدوارد هيجر، إنّ المنظومة تم نقلها إلى الأراضي الأوكرانية خلال اليوميين الماضيين في سرية تامة، لافتا إلى أن سلوفاكيا اعتمدت على دورها كدولة تدعم السلام وحماية حقوق الإنسان، لإرسال المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا.

ونفى رئيس الوزراء السلوفاكي، أن مساعدة بلاده لأوكرانيا بمنظومة الدفاع الجوي تلك، قد يجعلها جزءا من الصراع المسلح المشتعل هناك، مؤكدا أن بلاده ستستمر في مساعدتها لأوكرانيا لكنها لن تدخل في حرب مباشرة مع روسيا أو أي دولة أخرى.

وتداولت وسائل إعلام سلوفاكية في وقت سابق من اليوم، أنباء عن وصول منظومة الدفاع الجوي «إس-300»، السوفياتية الصنع، إلى أوكرانيا، مشيرة إلى أنها تم نقلها في سرية تامة خلال اليومين الماضيين.

وزير الدفاع السلوفاكي يرفض إمداد أوكرانيا بتلك المنظومة

وفي وقت سابق، أكد وزير الدفاع السلوفاكي ياروسلاف ناد، أن بلاده لا يمكنها إمداد أوكرانيا بمنظومة «إس-300»، مشيرة إلى أنه يحمي مجالها الجوي، وأنها لا يمكنها التخلي عنه قبل الحصول على بديل مناسب.

روسيا تحذر الناتو من تقديم مساعدات إلى أوكرانيا

ومن جانبها، حذرت الخارجية الروسية الدول التي تقدم مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا، فيما أكدت أن مواصلة حلف شمال الأطلسي «الناتو»، والدول التابعة له على تقديم المساعدات العسكرية والأسلحة إلى أوكرانيا من شأنه إطالة أمد الصراع، وفقا لما نشرته «سكاي نيوز».

واتهمت الخارجية الروسية، حلف شمال الأطلسي بالقتال في أوكرانيا منذ بدء عمليتها العسكرية هناك، ولكن بأيادي أوكرانية، مؤكدة أن تصرفات الحلف والدول الغربية سيؤجج الصراع.