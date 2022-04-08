حضور أعداد كبيرة من المصلين في جنازة القمص أرسانيوس بالمرقسية

احتضنت الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، منذ قليل، صلاة الجنازة للقمص أرسانيوس وديد كاهن كنيسة السيدة العذراء وماربولس بمنطقة كرموز بالإسكندرية، الذي لقى مصرعه مساء أمس الخميس، بطعنة من مسن بمنطقة محمد نجيب بكورنيش الإسكندرية.

الأساقفة والكهنة يترأسون صلاة الجنازة

وترأس الصلاة الأباء الأساقفة في الإسكندرية، الأنبا بافلي أسقف قطاع المنتزة، والأنبا هيرمينا أسقف وسط وشرق الإسكندرية، والأنبا أيلاريون أسقف غرب الإسكندرية، ونيافة الأنبا أرميا، والقمص أبرام أميل وكيل عام بطريركية الأقباط الأرثوذكس بالإسكندرية، والقمص رويس مرقس الوكيل السابق لبطريركية الأقباط الأرثوذكس بالإسكندرية، ومجمع الأباء الكاهنة بالإسكندرية وحشد كبير من الشعب القبطي بالمحافظة من مختلف الكنائس، واكتظت الكنيسة بالمصلين من الداخل والخارج لإلقاء نظرة الوادع الأخير من القمص أرسانيوس، وقامت الكنيسة بفتح الصندوق الذي به الجثمان أثناء مراسم الصلاة.

نقل الجثمان إلى دير مارمينا

وبانتهاء الصلاة على الجثمان جرى نقله إلى دير الشهيد العظيم مارمينا العجائبي بصحراء مريوط، وجرى تجهيز مدفن خاص للقمص أرسانيوس وديد بجانب شهداء القديسين وشهداء المرقسية، تحت إشراف نيافة الحبر الجليل الأنبا كيرلس أفامينا رئيس الدير، لينضم القمص أرسانيوس وديد إلى صفوف الشهداء الموجودين بدير مارمينا.

وبحسب بيان وزارة الداخلية، فإن الخدمات الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، تكمنت من ضبط مسن عمره 60 عاما، اعتدى على رجل دين مسيحي في أثناء سيره بالكورنيش بمنطقة سيدي بشر في الإسكندرية، باستخدام «سكين» كان بحوزته.