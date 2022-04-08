وصول جثمان القمص أرسانيوس إلى دير مارمينا بالإسكندرية

وصل جثمان القمص أرسانيوس وديد، منذ قليل، إلى دير مارمينا بالإسكندرية، حيث مقرر دفنه بجانب شهداء القديسين وشهداء المرقسية، تحت إشراف نيافة الحبر الجليل الأنبا كيرلس أفامينا، رئيس الدير، لينضم كاهن كنيسة السيدة العذراء وماربولس بمنطقة كرموز بالإسكندرية، الذي لقى مصرعه مساء أمس الخميس، على يد مسن بمنطقة محمد نجيب بكورنيش الإسكندرية.

الأساقفة والكهنة يترأسون صلاة الجنازة

يأتي ذلك بعدما احتضنت الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، عصر اليوم، صلاة الجنازة للقمص أرسانيوس وديد، حيث ترأس الصلاة الأباء الأساقفة بالإسكندرية الأنبا بافلي أسقف قطاع المنتزة، والأنبا هيرمينا أسقف وسط وشرق الإسكندرية، والأنبا أيلاريون أسقف غرب الإسكندرية، ونيافة الأنبا أرميا، والقمص أبرام أميل وكيل عام بطريركية الأقباط الأرثوذكس بالإسكندرية، والقمص رويس مرقس الوكيل السابق لبطريركية الأقباط الأرثوذكس بالإسكندرية، ومجمع الأباء الكاهنة بالإسكندرية، وحشد كبير من الشعب القبطي بالإسكندرية من مختلف الكنائس، حيث اكتظت الكنيسة بالمصلين من الداخل والخارج لأخذ نظرة الوادع الأخير من القمص أرسانيوس.

القبض على المتهم بقتل القمص أرسانيوس

وبحسب بيان وزارة الداخلية، فإن الخدمات الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، تكمنت من ضبط مسن عمره 60 عاماً، اعتدى على رجل دين مسيحي في أثناء سيره بالكورنيش بمنطقة سيدي بشر في الإسكندرية، باستخدام «سكين» كان بحوزته.