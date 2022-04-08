غلق مركزي تجميل يعملان بدون ترخيص في مدينة قنا

أعلن الدكتور راجي تاوضروس صالح، مدير مديرية الشؤون الصحية بقنا، عن نجاح فريق إدارة العلاج الحر بقيادة الدكتور مصطفي فؤاد مدير إدارة العلاج الحر بمشاركة هيئة الدواء وجهاز حماية المستهلك ومجلس المدينة والتموين في ضبط وتحريز مركزين للتجميل يعملان بدون ترخيص وبدون طبيب يحمل مزاولة مهنة.

جاء ذلك في إطار حرص وزارة الصحة والسكان علي الحد من المخالفات الطبية التي تقدم للمواطنين بطرق مخالفة.

تفاصيل واقعة ضبط مركزي تجميل مخالفين بقنا

وأوضح الدكـتور راجي تاوضروس أن المركزين يقومان باستقطاب المواطنين عن طريق وسائل التواصل المجتمعي بطريقة غير قانونية ويقومان بعمليات التجميل والليزر وبيع الأدوية مجهولة المصدر دون حصولهما علي ترخيص مزاولة المهنة.

تحريز الأدوية ومستحضرات التجميل في المركزين المخالفين

من جانبه أوضح الدكتور مصطفي فؤاد أن الفريق المكون من الدكتور أندرو الأمير، الدكتور خالد همام، والدكتورة تيسير إمبابي والدكتور محمد عماد، الدكتورة ريم حلبي والدكتور أحمد عطيتو مفتش صيدلي بهيئة الدواء المصرية قد قاموا بتحريز الأدوية ومستحضرات التجميل وعمل محضر وإصدار قرار غلق للمركزين.

وأكد أن فريق العلاج الحر يبذلون أقصي جهد للحد من المخالفات غير القانونية التي قد تلحق الضرر بصحة وسلامة المواطنين.

يأتي هذا تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار القائم بأعمال وزير الصحة والسكان واللواء اشرف غريب محافظ قنا بضرورة المتابعة المستمرة للمنشآت الطبية الخاصة للتأكد من الخدمة الطبية المقدمة بها .

وكانت حملات سابقة تمكنت من ضبط العديد من العيادات ومعامل الاختبارات الطبية غير مرخصة في المحافظة وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة.