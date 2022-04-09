زيلينسكي: هجوم كراماتورسك يجب أن يكون تهمة ضد موسكو في محكمة

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن الضربة الصاروخية التي شنتها القوات الروسية على محطة للسكك الحديدية في كراماتورسك يجب أن تكون من بين التهم الموجهة إلى محكمة مستقبلية لجرائم «موسكو» ضد بلاده، مشيرا في خطاب بالفيديو، إلى أن جميع القوى الكبرى في العالم أدانت الهجوم الروسي على كراماتورسك، بينما تتوقع بلاده ردا عالميا حازما على جريمة الحرب هذه، وكذلك على المذابح التي ارتكبها الروس في «بوتشا»، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية.

وفي وقت سابق، أشار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى أن باريس تجمع أدلة على جرائم الحرب الروسية في أوكرانيا.

زيلينسكي: أوكرانيا تقترب من تحقيق الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي

وأوضح زيلينسكي أن بلاده تقترب أخيرًا من تحقيق هدفها الطويل الأمد المتمثل في الانضمام إلى «الاتحاد الأوروبي»، موضحا أن «كييف» تلقت استبياناً من المفوضية الأوروبية، وستكون إجاباته أساسًا لإعداد استنتاج المفوضية بشأن استعداد أوكرانيا لمفاوضات عضوية الاتحاد.

وأعلنت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني، وزيرة إعادة دمج الأراضي المحتلة مؤقتًا إيرينا فيريشوك، على «تليجرام»، أنه تم إجلاء ما يصل إلى 6665 مدنيا عبر الممرات الإنسانية، أمس الجمعة.

وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، قالت في وقت سابق، أورسولا فون دير لاين، إن «المفوضية» ستقترح تقديم 500 مليون يورو لتسليح الجيش الأوكراني، موضحة أنه تم تخصيص مليار يورو لدعم الجيش الأوكراني بالأسلحة

المفوضية الأوروبية: تجهيز حزمة سادسة من العقوبات ضد روسيا

وأشارت دير لاين، إلى أن تجهيز حزمة سادسة من العقوبات ضد روسيا، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وطالب رئيس مجلس مدينة «إدنبرة» الإسكتلندية، آدم ماكفي، في رسالة بعثها إلى السفير الروسي لدى بريطانيا أندري كيلين، بسحب القنصل الروسي من المدينة بسبب الأزمة في أوكرانيا، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية