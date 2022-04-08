روسيا تتهم القوات الأوكرانية بالهجوم على محطة كراماتورسك وتقدم أدلتها

اتهمت السلطات الروسية الجيش الأوكراني بشن الهجوم الصاروخي على محطة القطارات في مدينة كراماتورسك، والذي أسفر عن قتل أكثر من 39 شخصًا وإصابة 100 آخرين، بحسب وكالة «روسيا اليوم» الإخبارية.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان لها، أنها تمكنت من تحديد المكان الذي نفذ منه القصف، موضحةً أن الهجوم تم عبر بطارية صاروخية للقوات الأوكرانية من محيط بلدة دوبروبوليه، التي تبعد 45 كيلومترًا جنوبي المحطة.

وبحسب بيان وزارة الدفاع الروسية، فإن المحطة كانت تستخدمها القوات التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية، في إجلاء المدنيين، مبينةً أن القوات الأوكرانية أرادت تقويض عملية الإجلاء تلك، بغرض استخدام هؤلاء المدنيين كدروع بشرية في الدفاع عن مواقعها كما حدث في عدة مواقع أخرى.

وكانت القوات التابعة لجمهورية دونيتسك، أعلنت في وقت سابق من اليوم، عن تعرُّض المحطة لهجوم من قبَل القوات الأوكرانية، موضحة أن الهجوم حدث بصواريخ من طراز " توتشكا-يو" وهو النوع الذي تستخدمه أوكرانيا بشدة ولا تمتلكه روسيا أو الجمهوريات الشعبية.

الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ينددان

وندد كل من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي بالهجوم على محطة كراماتورسك، متهمين القوات الروسية بالوقوف وراء ذلك، بحسب «سكاي نيوز».

استدعاء السفير البولندي لدى موسكو

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الخارجية الروسية، عن وصول السفير البولندي لدى موسكو «كرزيستوف كرايفسكي» إلى مقرها، اليوم، دون أن توضح المزيد من التفاصيل، حول أسباب الاستدعاء الذي أكدته المتحدثة باسم الخارجية البولندية «لوكاش ياسينا»، مشيرةً إلى أن موسكو استدعت رئيس البعثة الدبلوماسية البولندية، وفقًا لوكالة «روسيا اليوم».

يأتي ذلك الاستدعاء تزامنًا مع إعلان أوروبي عن فرض حزمة العقوبات الخامسة على روسيا، والتي تضمنت تجميد ما يقرب من 20 مليار يورو من الأصول الروسية، إلى جانب حظر الفحم الروسي، كما تأتي في الوقت الذي أعلنت فيه أوروبا حملة موسعة لطرد الدبلوماسيين الروس طالت 400 دبلوماسي.