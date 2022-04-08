فصل طالبتين تنمرتا على فتاة مصابة بالبهاق في مسلسل دايما عامر الحلقة 7

تطرق مسلسل دايما عامر الحلقة 7، إلى معاناة مرضى البهاق مع المجتمع، من خلال شخصية «سما» وهي إحدى طالبات مدرسة رؤية الخاصة، التي تعيش أزمة نفسية بسبب رفض زملائها لها بسبب مرضها، ورفض طالبتين الإمساك بيدها خلال حصة اللياقة البدنية خوفًا منها.

مسلسل دايما عامر الحلقة 7

واضطرت «ميس ماهيتاب»، مدرسة اللياقة البدنية وتجسد دورها سينتيا خليفة، في مسلسل دايما عامر الحلقة 7 لطرد الطالبتين من الحصة، وسط دموع سما الطالبة المصابة بالبهاق.

وفي غرفة ميس زهرة، مديرة المدرسة التي تقوم بدورها الفنانة لبلبة، عنفت الطالبتان اللتين رفضتا التعامل مع زميلتهما المصابة بالبهاق، وفصلتهما لمدة أسبوع، مع استدعاء أولياء أمورهما، وطلبت منهما الاعتذار لزميلتهما وتقبيلها.

فصل طالبتين لسوء معاملتهما لزميلتهما المصابة بالبهاق

واحتضنت ميس زهرة، في أحداث مسلسل دايما عامر، الفتاة المصابة بالبهاق، وأكدت لها أنها مميزة ويجب التعامل مع اختلافها عمن حولها بشكل طبيعي وتعيش حياتها، وأن تتحول دموعها إلى ابتسامات، مؤكدة أنها كانت تتمنى يومًا أن يكون لديها ابنة مثلها في جمالها.

وفي إحدى الحلقات اشتكت سما لميس ماهيتاب، من سوء المعاملة التي تجدها ممن حولها، وسعيها للاختباء من الناس.