إصابات كورونا حول العالم تقترب من كسر حاجز النصف مليار حالة

ارتفعت حصيلة إصابات فيروس كورونا حول العالم، منذ ظهور الفيروس إلى 497 مليونا و782 ألف 559 حالة، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 6 ملايين و199 ألف و213 حالة وفاة، بينما ارتفع مجموع الشفاء إلى 433 مليونا و149 ألف و912 حالة.

وفي كوريا الجنوبية، سجلت السلطات الصحية، 185566 إصابة جديدة بــ«كورونا»، منها 40 حالة من الخارج و338 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 15169189 حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية لـ الوفيات إلى 19092 حالة وفاة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية في نشرتها الإنجليزية.

تطعيم 86.7% في كوريا الجنوبية

وأوضحت «الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض»، أن عدد الكوريين الذين تم تطعيمهم بالكامل بلغ 44.51 مليون أو 86.7%، بينما تلقى 64.1٪ جرعات معززة.

وفي وقت سابق، أعلنت مدينة «جيلين» الواقعة شمال شرقي الصين، أنها أوقفت سلاسل انتقال «كورونا» في المجتمعات المحلية، بناء على نتائج أحدث اختبارات الحمض النووي عبر المدينة، فيما قالت السلطات المحلية في مدينة «رويلي» جنوب غربي الصين، أمس الجمعة، إنه تم وضع أول مستشفى مؤقت متنقل في المقاطعة قيد الخدمة والتشغيل، وإدخال 5 مرضى بـ الفيروس، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

الصحة الجزائرية تسجل 7 إصابات بكورونا.. وصفر وفيات

وفي الجزائر، أعلنت وزارة الصحة، أمس الجمعة، تسجيل 7 إصابات بـ«كورونا» و«صفر وفيات»، كما لم تسجل الوزارة الجزائرية، حالة شفاء.

وأشارت الصحة الجزائرية في بيان، إلى ارتفاع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 265714 حالة، فيما استقرت الحصيلة الإجمالية لـ الوفيات عند 6874 حالة، كما استقر مجموع الشفاء من الفيروس عند 178318 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الجزائرية.

وأضافت الوزارة الجزائرية، أن أن 43 ولاية لم تسجل بها أي حالة بـ«كورونا» خلال الفترة المذكورة.