مواعيد عرض مسلسل راجعين يا هوى بطولة خالد النبوي الحلقة 8، يبحث عنه جمهور من أجل استكمال أحداث العمل الدرامي الذي حمل العديد من المفاجآت لعل أبرزها موافقة ماجي، التي تجسد شخصيتها الفنانة نور، على استكمال خطبتها من بليغ أبو الهنا بشكل صوري حتى لا يقوم والدها بتزويجها من شخص لا تحبه.

مواعيد عرض مسلسل راجعين يا هوى بطولة خالد النبوي الحلقة 8

وبخلاف الاتفاق الجامع بين «ماجي» و«بليغ»، انتهت الحلقة بمفاجأة وهي حصول الأخير على مرسال من شخص مديون له؛ ليجد الجمهور أنفسهم أمام البحث عن مواعيد عرض مسلسل راجعين يا هوى؛ لمتابعة أول عرض أو الإعادة في حال فاتتهم تفاصيل الحلقة.

ومواعيد عرض مسلسل راجعين يا هوى بطولة خالد النبوي الحلقة 8، متنوعة عبر 3 منصات بينها قناتان ومنصة إلكترونية؛ إذ تعرض الحلقة لأول مرة عبر شاشة «دي إم سي»، في الساعة الـ 9:25 مساءً بتوقيت القاهرة، كما يتم إعادة عرض المسلسل على DMC في الساعة 4:30 صباحا.

وبخلاف شاشة DMC، يعرض العمل الدرامي عبر شاشة CBC بالساعة 11:35 مساء بتوقيت القاهرة، ويعاد على نفس القناة بالساعة 2:15 دقيقة مساءً، كما يمكن متابعة تفاصيل مسلسل راجعين يا هوى بطولة خالد النبوي الحلقة 8 عبر المنصة الإلكترونية Watch it.

مسلسل راجعين يا هوى

ويضم مسلسل راجعين يا هوى، كوكبة من نجوم الفن على رأسهم خالد النبوي ونور وأنوشكا وهنا شيحة ونور خالد النبوي وسلمى أبو ضيف، والعمل من تأليف الراحل أسامة أنور عكاشة وإخراج محمد سلامة؛ ليعاد اسم الراحل «عكاشة» للدراما بعد غياب سنوات عن المسلسلات الرمضانية.