عاجل.. مقتل شاب بطعنتين نافذتين في الجسم بالمنوفية

شهدت مدينة تلا في محافظة المنوفية، مقتل شاب في العشرين من عمره بطعنتين نافذتين في الجسم، وعلي الفور تم نقل الشاب إلي مستشفي تلا المركزي لمحاولة إنقاذ حياته ولكنه فارق الحياة وتوفي متأثرا بالإصابة النافذة في الجسم، وتم إخطار مركز الشرطة لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

جريمة قتل في تلا بالمنوفية

بالانتقال والفحص تبين مقتل شاب يدعي "س.ا" 20 سنة مقيم بدائرة مركز تلا، وبالسؤال عم المتهم أكدت أسرته أن المتهم تربص به حتي قام بقتله وطعنه بطعنات نافذة في الجسم أودت بحياته في الحال، وتكثف الأجهزة الأمنية في المنوفية جهودها لضبط المتهم في الواقعة .

تلقي اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة تلا، يفيد بمصرع شاب يدعي "س.ا" 20 سنة متأثرا بطعنات نافذة في الجسم، وجري سرال أسرته وعدد من شهود العيان، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم التحفظ علي الجثمان، وتحرير المحضر اللازم، واخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة .