انتهاء 97% من رصف وتطوير شارع الشهيد تامر عبد الفضيل في بنها

تفقد عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، أعمال الرصف الجارية بشارع الشهيد تامرعبد الفضيل بمنطقة أتريب في مدينة بنها، لدفع الأعمال والوقوف على نسب التنفيذ، والذي يبلغ طوله 450 مترا، ويشرف على تنفيذه مديرية الطرق والنقل بالقليوبية، ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة لرفع كفاءة الطرق الداخلية والفرعية لتسهيل الحركه المرورية وإعادة المظهر الحضاري للمدينة.

استبدال المرافق بالشارع

وبلغت نسبة التنفيذ ما يقارب 97.4%، وقد اشتملت أعمال التطوير بالشارع على تغيير المرافق من الكهرباء والمياه وغرف التليفونات، وتم استبدال الكابلات الهوائية بكابلات كهربائية، كما تم تركيب البلدورات بالجزيرة الوسطى وعلى جانبي الطريق، وإنشاء بالوعات أمطار جديدة بالشارع، وتم رصف الطبقة السطحية، وجاري استكمال باقي الأعمال.

مواصفات قياسية للمشروع

وأكد محافظ القليوبية على تسوية ورفع مطابق الصرف الصحي لتتناسب مع مستوى الرصف، وبذل المزيد من الجهد وتكثيف الجهود لسرعة الانتهاء من الأعمال وفقاً للمواصفات القياسية والجدول الزمني المحدد.

وأوضح محافظ القليوبية حرصه الشديد على المتابعة الميدانية المستمرة لتنفيذ المشروعات التي تتم على أرض الواقع بنطاق المحافظة، للوقوف على نسب التنفيذ وتذليل العقبات، مشيراً إلى أهمية العمل الميداني ومتابعة المشروعات للوصول لأعلى معدلات الإنجاز.

إنهاء أعمال الرصف وفق الخطة الزمنية

كما وجه «الهجان»، رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بمتابعة الأعمال بصفة مستمرة للتأكد من مراعاة كافة المواصفات الفنية المقررة ومعايير الجودة المحددة بالتنسيق مع الشركات المنفذة، مع التنبيه على الشركات المنفذة بضرورة تكثيف الأعمال وبذل المزيد من الجهد لإنهاء أعمال الرصف بالشوارع المدرجة وفق الخطه الزمنية المحددة.