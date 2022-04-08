اندلاع حريق في كشك كهرباء بعد انطلاق مدفع الإفطار بالغربية

اندلع حريق في كشك كهرباء بجوار أحد المساجد في منطقة الوراق، في دائرة قسم شرطة ثالث المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، وذلك بعد لحظات من انطلاق مدفع الإفطار.

وتمكنت قوات الحماية المدنية، من إخماد النيران قبل امتدادها إلى المسجد والمنازل المجاورة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، التي قررت انتداب خبراء المعمل الجنائي؛ من أجل معرفة أسباب الحريق وتحديد القيمة النهائية للخسائر والتلفيات.

إخطارا بالواقعة

تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور قسم ثالث المحلة بورود بلاغ من شرطة النجدة، بنشوب حريق في كشك كهرباء ملاصق إلى مسجد اليماني في منطقة الوراقة التابعة إلى حي أول المحلة.

زيادة أحمال كهرباء الكشك

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية في قسم شرطة ثالث المحلة، وقوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحريق، ونجحت قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران قبل امتدادها الى المنازل المجاورة والمسجد.

كما انتقل المسؤولون وفرق الصيانة في شركة الكهرباء إلى مكان الحريق، وجار إصلاح التيار الكهربائي بعد انقطاعه عن المنطقة؛ حفاظا على أرواح المواطنين، وتبين من التحريات والمعاينة الأولية أن أسباب الحريق، زيادة في أحمال الكهرباء، ما تسبب في اندلاع النيران داخل الكشك وتصاعد ألسنة اللهب والدخان من الكشك، ما آثار حالة من الرعب والخوف بين سكان المنطقة.