مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب اليوم 8 رمضان في مدينة العريش

يترقب الصائمون في شمال سيناء وقت إنهاء الصيام لليوم السبت، مع رفع أذان المغرب، لذلك يبحث المواطنون عن موعد أذان المغرب اليوم 8 رمضان في مدينة العريش.

مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب اليوم في العريش

ويتابع أهالي مدن العريش والشيخ زويد وبئر العبد ورفح، ومناطق الوسط من سيناء، موعد الصلوات والإمساك والإفطار بشكل يومي طوال الشهر الكريم.

وذكرت هيئة المساحة المصرية، أن مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب اليوم في العريش، هي كالتالي:

موعد صلاة الفجر يحين في تمام الساعة 3:54 صباحا، والشروق الساعة 5:24 صباحا، في حين يؤذن لصلاة الظهر في تمام الساعة 11:46، أما أذان العصر يحين موعده في تمام الساعة 3:21 مساءً، وأذان المغرب وموعد الإفطار يكون في تمام الساعة 6:09 مساءً، أما صلاة العشاء والتراويح فتكون في تمام الساعة 7:29 مساءً.

دروس الموعظة في صلاة التراويح

وكانت مديرية أوقاف شمال سيناء قد حددت في بيان لها، أن مدة صلاة التراويح نصف ساعة، على أن يتخللها درسين موعظة ما بين الأربع ركعات الأولى والثانية لمدة 5 دقائق، وأن تكون الصلوات خفيفة على المصلين لمراعاة كبار السن والمرضى، تطبيقا للسنة النبوية بالتخفيف على المصلين.

الرد على أسئلة المصلين

بدوره، أكد محمد عزام، شيخ مسجد النصر أحد أكبر مساجد شمال سيناء، لـ«الوطن» أنه يؤم المصلين في صلوات التراويح طوال شهر رمضان، موضحا أن الصلاة تقام في موعدها المخصص بعد أذان العشاء بمدة 10 دقائق فقط، ثم تبدأ صلاة التراويح بعدها، مؤكدا أن درس الموعظة يكون عبارة عن الرد على أسئلة المصلين من رواد المسجد، وأن غالبية الأسئلة التي تصل إلى المسجد بشكل يومي عبارة عن أساسيات الصلوات والزكاة والفرائض وكيفية أداء الصلوات الفائتة وحكم الصوم والإفطار فيه، ومتطلبات الشهر الكريم، والفرق بين الزكاة والصدقة.

وأضاف شيخ مسجد النصر أنه يتم الإجابة على أسئلة المصلين بين الأربع ركعات الأولى في صلاة التراويح، وإذا كان هناك استفاضة في السؤال يتم شرحه بعد صلاة العصر أو في المكتبة الخاصة بالمسجد.