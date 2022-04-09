يبحث الكثير من عشاق الكوميديا عن مواعيد عرض مسلسل في بيتنا روبوت 2 والقنوات الناقلة عبر محركات البحث المختلفة، حرصا منهم على متابعة حلقاته الجديدة خاصة شخصية زومبا الروبوت، وتداول الكثير من رواد السوشيال ميديا إفيهات المسلسل على نطاق واسع ما جعل فرصة البحث عنه تزداد.

وحرصًا من بوابة «الوطن» على تقديم ما يبحث عنه المتابعين والقراء عبر محركات البحث المختلفة، نوضح من خلال هذا التقرير مواعيد عرض مسلسل في بيتنا روبوت 2 بطولة شيماء سيف الحلقة 8 والقنوات الناقلة والتي جاءت كالتالي:

مواعيد عرض مسلسل في بيتنا روبوت 2 بطولة شيماء سيف الحلقة 8 والقنوات الناقلة

حصلت مجموعة قنوات «الحياة» على حقوق بث مسلسل في بيتنا روبوت 2 في السباق الرمضاني من عام 2022، ليتمّ إذاعة الحلقة الجديدة منه يوميا في تمام الساعة 6:20 مساءً، ويتم إعادته ليكون موعد الإعادة في تمام الساعة 1 صباحًا، فيما يتم إعادة الحلقة مرة أخرى أيضًا في اليوم التالي في تمام الساعة 10:30 صباحًا، كما أن جميع حلقات المسلسل التي تمّ عرضها متوفرة على منصة Watch it.

وتدور أحداث المسلسل في سياق كوميدي بين الروبوتين لذيذ وزومبا، إذ أنهما لقيا روجا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن تم الاستعانة بإفيهاتهما الخاصة بهم عبر السوشيال ميديا.