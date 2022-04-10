16 إجراء من شركة مياه الشرب بالقاهرة خلال شهر رمضان

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، اتخاذ حزمة من الإجراءات، ضمن استعدادها للتعامل مع شهر رمضان، لتلبية احتياجات المواطنين، والحد من أى أزمات وتوفير خدمة أفضل للمواطن القاهري.

وأشارت محافظة القاهرة فى تقرير لها، إلى أن شركة مياه الشرب اتخذت عدة خطوات خلال الشهر الكريم، ومنها:

- التوجيه بتجهيز المعامل المتنقلة للمرور الدائم على مناطق الشبكات المختلفة لتلبية احتياجات المواطنين، والرد على شكواهم فورا.

- التوجيه بضرورة التواصل المستمر مع شكاوى الخط الساخن 125 وخدمة العملاء.

- التوجيه بالاهتمام بالورادي، وزيادة أعداد العاملين بها.

- التركيز على زيادة نسبة الكلور للحدود المسموح بها.

إعلان حالة الطوارئ

- التشديد على رفع درجة الاستعداد القصوى، وإعلان حالة الطوارئ لكل العاملين بمرفق مياه الشرب.

- تكثيف الرقابة على مآخذ المحطات، وإجراء التحاليل اللازمة للتأكد من جودة المياه وصلاحيتها وخلوها من الملوثات السامة.

- زيادة التركيز على عمليات تعبئة سيارات الفناطيس بالمياه الصالحة للشرب لإمداد المنطقة التى تحتاجها فى أسرع وقت.

- قيام قيادات المعامل بالتواصل المستمر مع الإدارة العليا للشركة وتكثيف المرور على المواقع فى هذه الفترة.

تجهيز الحملة الميكانيكية

- التنبيه على الحملة الميكانيكية للاستعداد بكل طاقتها حيث يتم تجهيز جميع السيارات المجهزة بشفط المياه لمواجهة أى حالات طارئة بأعمال الشبكات وأيضا تجهيز السيارات المزودة بفنطاس مياه لمواجهة احتمالات قطع المياه نتيجة حدوث أعطال بالشبكات، كما تقوم الحملة بتجهيز جميع الفرق من السائقين والفنيين اللازمين لتشغيل جميع المعدات من لوادر وحفارات وأوناش.

- التوجيه بتجهيز فرق الصيانة والإصلاح من لحامين وفنيين طلمبات وديزل، وسائقين لقيادة السيارات المجهزة بمعدات الطوارئ.

خزانات الشبة

- التوجيه بتواجد 70% من قوة الدفاع المدني على الأقل، بكل وردية طوال أيام شهر رمضان.

- التوجيه بملء خزانات الشبة السائلة بجميع المحطات وهى كميات تكفى احتياجات المحطات لمدة لاتقل عن 15 يوما بخلاف المخزون من الشبة الصلبة.

- التوجيه بملء جميع الاسطوانات الفارغة بالكلور لجميع المحطات وهى كميات تكفى استهلاك المحطات لمدة لاتقل عن 15 يوم بخلاف المخزون من الاسطوانات.

- توفير عدد مناسب من الاخصائيين والفنيين بالسلامة والصحة المهنية على مدار 24 ساعة.

-تجهيز كميات مناسبة من مهمات السلامة والصحة المهنية المستخدمة أثناء الإصلاح والأعطال الطارئة.

-الإستعداد التام بالمعدات الثقيلة فى حالات الأزمات والطوارئ من لوادر وشفاطات وسيارات فنطاس.