الشيوخ يناقش إعداد تفسير موحد للقرآن بلغة سهلة.. غداً

يواصل مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق جلساته العامة غدا الأحد، ومن المقرر أن يناقش المجلس اقتراح برغبة مقدم من النائب يوسف عامر بشأن «إعداد تفسیر جامع موحد للقرأن الكريم» يعني بتقديم كتاب الله تعالی بلغة سهلة وأسلوب مباشر ويعبر عن وسطية الإسلام واعتداله بشكل مؤسسي، وطباعة المصحف الشريف مزودا بتفسير مختصر، وإعداد موسوعة حديثة في الصحيح الثابت الوارد إلينا من سنة النبي محمد صلي الله عليه وسلم مع شرح میسر وواف لها بلغة سهلة وبأسلوب مباشر معبر عن وسطية الإسلام واعتداله وذلك بشكل مؤسسي.

اقتراح بإنشاء كلية القرآن الكريم للقراءات وعلومها للبنات بالأزهر

كما تناقش الجلسة اقتراح برغبة مقدم من النائب محمد عبد المعطى، والنائب محمد حمزة، والنائب يوسف عامر بشأن "إنشاء كلية القرآن الكريم للقراءات وعلومها للبنات بجامعة الأزهر"، والاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود تركى بشأن «استحداث آليات جديدة لمعاملة الحاصلين على شهادة معاهد القراءات المرحلة العالية معاملة شعبة العلوم الإسلامية بالثانوية الأزهرية».

التصدي لظاهرة إعلانات المنتجات الطبية

ويناقش المجلس خلال الجلسة غدا تقرير لجنة الصحة حول اقتراح برغبة من النائب محمد الشيخ بشأن التصدي لظاهرة الإعلان عن منتجات طبية ليس لها علاقة بالطب ولها آثار مميتة على الإنسان و اقتراح برغبة بشأن الغلق الجبري لبعض صيدليات المجتمعات العمرانية الجديدة وتراخيص العيادات والنشرات الطبية والقرار الملزم لاستكمال إجراءات تراخيص العيادات الطبية.

إنشاء بنك كوادر شبابية

وتتضمن التقارير أيضا تقريرى لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة عن الاقتراح برغبة من النائب محمد عمارة، بشأن إنشاء بنك الكوادر الشبابية واقتراح برغبة من النائب محمد فريد، بشأن إعادة تنظيم المجلس الأعلى للطاقة.

وتناقش الحلسة العامة للشيوخ تقريرى لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراح برغبة المقدمة من النائب محمد الصالحي، بشأن الإسراع في تنفيذ الطريق الدائري لمدينة الزقازيق، والاقتراح برغبة بشأن إحلال وتجديد طريق الزقازيق السنبلاوين.