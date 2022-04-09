توقعات طقس 72 ساعة مقبلة.. ربيعي مائل للحرارة نهارا بارد ليلا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها عن توقعات حالة الطقس خلال 72 ساعة مقبلة، ومن المتوقع أن يسود طقس ربيعي مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة في فترات الليل والصباح الباكر على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن تكون هناك شبورة مائية تكون كثيفة من الساعة 4 فجرا إلى 8 صباحا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وبالنسبة لطقس الاثنين، من المتوقع أن تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة حتى يوم الجمعة الموافق 15 إبريل.

درجات الحرارة المتوقعة الأحد 10 أبريل

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 15.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 15.

- السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 15.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 23.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 18.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 24.

درجات الحرارة المتوقعة الاثنين 11 إبريل

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 15.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 15.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 15.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 22.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 17.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 24.

درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 12 إبريل

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 15.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 15.

- السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 15.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 21.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 17.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 22.