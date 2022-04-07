طقس شديد الحرارة نهارا ومحمل بالأتربة في سوهاج.. والعظمى تسجل 41

تشهد محافظة سوهاج اليوم الخميس 7 أبريل 2022، ارتفاعا في درجات الحرارة خلال الساعات النهار بينما تنخفض ليلا، حيث تسجل العظمى 41 درجة مئوية، وهي مشابهة للأمس 6 أبريل 2022، حيث بلغت ذروة ارتفاع درجة الحرارة ظهرا إلى 41 أيضا.

ارتفاع درجة الحرارة نهارا

وتقل درجات الحرارة تدريجيا مع اقتراب أذان المغرب لتسجل 38 درجة مع وجود أتربة خفيفة بالجو، وتنصح هيئة الأرصاد الجوية بعدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة، والإكثار من تناول السوائل الباردة وارتداء الملابس الخفيفة.

بينما يصل مؤشر جودة الهواء بمحافظة سوهاج اليوم إلى 34 درجة، وهي مناسبة للأشخاص ممن لا يعانون من أمراض تنفسية، ولكن قد تظهر بعض أعراض ضيق التنفس البسيطة على من يعانون من الحساسية عند التعرض للهواء لفترات طويلة، مع استمرار ارتفاع درجة الحرارة على كافة أنحاء المحافظة وتنخفض نسبة الرطوبة بشكل ملحوظ.

رمال وأتربة على بعض المناطق

ومن المتوقع أن تسجل القاهرة الكبرى 39 درجة مئوية والسواحل الشمالية 38 درجة مئوية وشمال الصعيد 41 درجة مئوية وجنوب الصعيد 43 درجة مئوية، بحسب الأرصاد الجوية.

كما تنشط الرياح على القاهرة الكبرى والوجه البحري وغرب البلاد، وكذلك جنوب الصعيد لتكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض الجهات.

انخفاض ملحوظ بدرجة الحرارة بداية من الغد

كما تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن تنخفض درجات الحرارة ابتداء من غدٍ الجمعة الموافق 8 أبريل 2022، بقيم تتراوح من 5 إلى 6 درجات، ويتبعه انخفاض تدريجي خلال الأسبوع المقبل لتسود أجواء ربيعية مائلة للحرارة قليلا خلال ساعات النهار تميل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر، لذا تنصح الهيئة بتخفيف الملابس خلال ساعات النهار، مع الحفاظ على قطعة ملابس ثقيلة ليلا وخلال الصباح الباكر خاصة للأطفال وكبار السن.