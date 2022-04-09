المستشار النمساوي يصل كييف لإجراء محادثات مع الرئيس الأوكراني

بحث الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي مع المستشار النمساوي كارل نيهامر، اليوم، تشديد العقوبات ضد روسيا ودعم الحظر على تصدير الطاقة والنفط الروسيين، إلى جانب ضم كييف إلى الاتحاد الأوروبي.

زيلينسكي يبحث مع مستشار النمسا تشديد العقوبات ضد موسكو

ووصل المستشار النمساوي كارل نيهامر، إلى العاصمة الأوكرانية كييف، اليوم، لإجراء محادثات مع زيلينسكي وذلك بعد أقل من 24 ساعة على زيارات مماثلة أجراها عدد من المسؤولين الأوروبين على رأسهم رئيسة المفوضية الأوروبية.

ووصف الرئيس الأوكراني، زيارة المستشار النمساوي بخطوة المهمة التي تؤكد دعم فيينا للأزمة الأوكرانية، خلال العملية العسكرية الروسية الخاصة على دولته، بحسب ما نشرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية.

ودعا زيلينسكي المجتمع الدولي بضرورة تكثيف جهوده لإنهاء تلك الحرب التي تخسر أوكرانيا على إثرها المئات من الأرواح يوميا إلى جانب ما يقرب من 4 مليارات دولار.

زيارات أوروبية بعد إعلان موسكو التخفيض العسكري

وفي السياق، استقبل الرئيس الأوكراني، أمس، رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، ووزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إلى جانب رئيس وزراء سلوفاكيا إدوار هيجر، وذلك بعد إعلان موسكو بخفض أنشطتها العسكري في محوري كييف وتشيرنيجوف.

وبحسب شبكة «يورو نيوز» الإخبارية، زار الوفد الأوروبي، عدة مواقع أوكرانية شهدت أحداث مروعة خلال الأيام القليلة الماضية، وعلى رأسها مدينة بوتشا، موقع حدوث أول جريمة إبادة جماعية في أوكرانيا، كما زاروا مواقع المقابر الجماعية التي عُثر عليها داخل المدينة.

وفي سياق آخر، أعلن الرئيس الأوكراني، في تصريحات صحفية سابقة، أن بلاده لم تعد تمتلك أي خيارات أخرى غير اللجوء إلى طاولة المفاوضات، في الوقت الذي أعرب فيه وزير الخارجية الروسي عن قلق موسكو من محاولة موسكو لتغيير شروطها خلال المفاوضات التي يتم عقدها من أجل إنهاء الحرب.