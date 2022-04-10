درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 10-4-2022 في مصر

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، من أكثر الأشياء التي يبحث عنها المواطنون خلال الساعات القليلة الماضية، خاصة بعد التقلبات الجوية السريعة التي شهدتها البلاد خلال اليومين الماضيين، فبعد ارتفاع درجات الحرارة بشدة، شهدت كافة الأنحاء انخفاضا اليوم، ليسود طقس ربيعي مناسب لطبيعة الفصل الذي نعيشه.

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها، أنه من المتوقع أن يسود طقس ربيعي مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة الكبرى، بينما يكون الطقس معتدل الحرارة على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب سيناء ومحافظات الصعيد

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية أنه خلال ساعات الليل، ستشهد كافة الأنحاء انخفاضا كبيرا في درجات الحرارة، ما يؤدي إلى الشعور بالبرودة خلال ساعات الليل وفي الصباح الباكر، وتوضح بوابة «الوطن» من خلال هذا التقرير تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، والتي جاءت كالتالي:

درجات الحرارة اليوم في مصر

وجاءت درجات الحرارة اليوم الأحد الموافق 10 أبريل، كالتالي:

القاهرة 29-15

الإسكندرية 24-15

وادي النطرون 27-15

طنطا 29-14

شبين الكوم 29-14

دمنهور 28-15

بلطيم 24- 15

مطروح 21-14

السلوم 23-14

سيوة 29-11

بورسعيد 22-15

دمياط 21-15

الزقازيق 29-15

المنصورة 29-15

الإسماعيلية 29-15

السويس 28-15

العريش 23-15

رفح 23-14

رأس سدر 30-16

نخل 28-15

نويبع 35-16

طابا 31-16

كاترين 29-14

الطور 32-23

شرم الشيخ 32-23

الغردقة 33-22

مرسى علم235-21

الفيوم 31-17

بني سويف 31-17

المنيا 32-17

أسيوط 34-18

سوهاج 35-19

قنا 38-22

الأقصر 39-23

أسوان 41-24

إدفو 41-24

أبو سمبل 39-25

الوادي الجديد 37-20

شلاتين 33-18

أبو رماد 33-17

حلايب 30-19

رأس حدربة 30-18