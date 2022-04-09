مريم: «توم هو الفار» ومعاذ يخاف من النمل أكتر من الصراصير

استضاف برنامج «اللعبة لمين»، الذي تقدمه الزميلة ضحى محمد، على تليفزيون «الوطن»، طوال أيام شهر رمضان المبارك، «الطفل علي كريم.. والطفلة فريدة سعيد».

وتضمن برنامج «اللعبة لمين» عدة ألعاب وأنشطة ترفيهية بينها الإجابة على 4 أسئلة بعدها يفوز الطفل المشارك بهدية يختارها من صندوق الهدايا المقدم كهدية من البرنامج، يليه الإجابة على 4 أسئلة أخرى لكي يربح الطفل الجائزة الكبرى، وفي حالة عدم معرفته إجابة السؤال يمكنه الاستعانة بوالديه أو معلمته المفضلة من خلال اتصال تليفوني أو تغيير السؤال أو يقدم فقرة غنائية أو رقصة أو القاء نكتة.

فقرات البرنامج تتضمن لعب وغناء وفوازير

وجاءت الفقرة الأولى عبارة عن الإجابة على تساؤلات البرنامج بسرعة، وتضمنت أسئلة «بتخاف من الصرصار ولا النملة؟»، «بتعيش قصة حب ولا لأ؟»، «شبهة بابا ولا ماما؟»، «بتقري كتاب ولا بتتفرجي على التلفزيون؟»، «بتحبي في قصة حب ولا لأ؟».

مريم: أنا بحب في قصة حب.. ماما وبابا وعايزه عروسة

وردت مريم أحمد الخطيب على أسئلة الزميلة ضحي أنها تشبه والدها أكثر من والدتها، كما أنها تعشق أكل الخضراوات أكثر من الفواكهة، وتخاف من الصراصير ودائما ما تشاهد أفلام الكارتون، «أنا بحب في قصة حب، بحب ماما وبابا قد الدنيا، وطلبت من والديها عروسة».

والفقرة الثانية من البرنامج الترفيهي كانت فقرة «الفزورة»، وتضمنت: «عندنا تفاحتيتن وشلنا منهم واحدة، وحطينا مكانها برتقالة.. هيبقى عندنا كام تفاحة؟»، وجاوبت الطفلة مريم على الفزورة بشكل صحيح، والفقرة الثالثة كانت عبارة عن لعبة نقل كرة صغيرة من يد للأخرى 10 مرات دون نزولها على الأرض، وربح الطفلان في اللعبة.

وعن الإجابة على ماهية الشخصيات الكارتونية توم وجيري فقد جاوبت مريم بأن توم هو الفار.