تعرف على سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء 6-4-2022 للمستهلك.. والبلدي يتراجع

يهتم عدد كبير من المواطنين بمتابعة سعرطبق و كرتونة البيض، فهي لا غنى عنها في وجبات السحور برمضان إلى جانب أنها مكون أساسي في عدد كبير من الوجبات والأصناف على موائد الإفطار خلال الشهر الكريم.

وفي إطار الاهتمام بمعرفة سعر البيض تستعرض «الوطن» سعر كرتونة البيض في الأسواق على النحو التالي:

سعر كرتونة البيض اليوم للمستهلك

أوضح الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء 7 أبريل، مستمر في استقراره، حيث تراوح سعر كرتونة البيض البلدي لنحو 55 جنيهًا من المزرعة للتاجر، على أن يصل للمستهلك بسعر 62 جنيها.

وأضاف رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة في حديثة لـ«الوطن» أن كرتونة االبيض الأبيض سجلت سعر يتراوح بين 51 و52 جنيهًا في المزرعة، على أن تصل للمواطنين بسعر 56 جنيها، ويُباع طبق البيض الأحمر بسعر يتراوح 53 و55 جنيهًا في المزرعة على أن يصل للمستهلك بسعر 60 جنيهًا.

وتراوح سعر كرتونة البيض الأبيض والتي تحتوي على 30 بيضة بين 65 و85 جنيها.

أسعار الدواجن في الأسواق

واختلفت أسعار الدواجن التي تتراوح بين حجم كيلو أو كيلو 200 جرام بين 45 جنيها إلى 100 جنيه، أما الدجاج البانية تراوح سعره بين 110 و170 جنيهًا للكيلو الواحد، واختلف سعر الشيش طاووق بين 80 و110 جنيهات، أما كبدة الدجاج وزن كيلو جرام اختلف سعرها بين 80 و100 جنيه للكيلو.

وسجل سعر الكيلو جرام من البط 57 جنيها، ويختلف سعر البطة كاملة باختلاف الوزن، ووصل سعر الكيلو جرام من الديك الرومي 70 جنيهًا، ليختلف سعر الديك كاملا باختلاف وزنه بينما يباع الفيليه الرومي بسعر 125 جنيهًا.