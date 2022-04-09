خناقة بين خالد النبوي وموظف بشركة شقيقه في مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 8

تصاعد مثير للأحداث في مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 8 الذي يؤدي دور البطولة فيه الفنان خالد النبوي ويشارك به في السباق الدرامي رمضان 2022، إذ يعتبر هذا المسلسل من أبرز الأعمال الرمضانية هذا العام، فهو يجمع خالد النبوي ونجله نور لأول مرة في عمل درامي، كما أنه يعيد اسم المؤلف الراحل أسامة أنور عكاشة إلى الشاشة مرة أخرى بعد وفاته بـ12 سنة.

مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 8

أبرز مشاهد مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 8 كانت بين بليغ أبو الهنا الذي يؤدي دوره الفنان خالد النبوي وابن أخيه مدحت أبو الهنا الذي يلعب دوره الفنان إسلام جمال، فعندما ذهب ليخبره أن الأشخاص الملثمين الذين تهجموا عليه أتوا إليه في سيارة يملكها موظف في شركته، وقع شجار بين بليغ وصاحب السيارة، إذ ضرب بليغ الشخص الذي قالوا له إنه صاحب السيارة وسبب له إصابات بالغة، وعندما انتهت جلس بليغ ومدحت سويا.

بليغ يخبر مدحت أن أباه مات مقتولا

في مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 8 عندما جلس بليغ أبو الهنا وابن شقيقه مدحت، قال بليغ لمدحت إن والده الراحل أمين أبو الهنا لم يمت في حادث سيارة عادي كما يظن الجميع، وإنما مات مقتولا.