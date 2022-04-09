مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 8 بطولة خالد النبوي.. بليغ يؤجل سفره

تصاعد مثير للأحداث شهده ملخص مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 8 بطولة خالد النبوي، ووقعت بها مواجهات بين عدد من الأبطال، وتشير نتائج تلك المواجهات إلى أن الحلقات المقبلة سوف تكون ساخنة، خاصة بعد زيارة يسرية إلى عم زوجها الراحل، وذهاب ولاء أبو الهنا إلى عمها بليغ، هربا من أخيها الذي يرغب في أن يززجها من شخص لا تريده.

ملخص مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 8

بداية ملخص مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 8 بطولة الفنان خالد النبوي كانت في مكتب مدحت أبو الهنا، حيث قرر بليغ أبو الهنا الذي يلعب دوره الفنان خالد النبوي أن يواجه ابن أخيه بأن الملثمين الذين تهجموا عليه في منزله من رجاله، بعد أن رصدت كاميرات المراقبة رقم السيارة التي استقلوها أثناء الذهاب إليه.

وعثر بليغ على صاحب السيارة التي رصدت كاميرات المراقبة أرقامها في ملخص مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 8، واعتدى عليه وضربه بشكل وحشي وتسبب في إصابته بجروح بالغة في وجهه، ثم أخبر مدحت ابن أخيه أن والده وعمه لم يموتا في حادث عادي، وإنما قُتلا بفعل فاعل.

بليغ أبو الهنا يقرر تأجيل سفره

بعد انتهاء مواجهة بليغ ومدحت، توجه بليغ الذي يلعب دوره خالد النبوي إلى منزله، وبمجرد وصوله أخبرته جارته صفية أن ابنة أخيه ولاء أبو الهنا كانت تنتظره أمام باب منزله وعندما لم تجده جلست على السلم فأخذتها إلى داخل شقتها حتى نامت وهي في انتظاره، ودخل بليغ إلى شقته وأجرى أكثر من مكالمة، الأولى كانت لشريفة والدة ولاء ليطمئنها على ابنتها، والثانية لشركة سياحة طلب منها تأجيل سفره لفترة.

وانتهى ملخص مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 8 بطولة خالد النبوي، بنهاية ساخنة للغاية بعد أن قررت يسرية أن تزور عم زوجها الراحل وتطلب منه أن يبعد بليغ عن أبنائها، وأنها على استعداد لأن تمنحه بعض المال ليرحل.